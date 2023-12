Hamilton pide a Mercedes no seguir el ejemplo de Aston Martin

El piloto británico asegura que la escudería de Fernando Alonso trató de imitar el monoplaza de Red Bull y no les salió bien "Intentaron copiar el coche de Red Bull y luego no era el mismo, porque no es tan fácil", asegura el siete veces campeón del mundo

Desde que Lewis Hamilton y Max Verstappen peleasen por un campeonato del mundo que se llevó el neerlandés, Mercedes no ha vuelto a ser la misma escudería de antes. Ahora Red Bull domina la Fórmula 1 como quiere, algo que Hamilton espera que cambie en 2024. El británico avisa de lo que no debe hacer su equipo.

"La cuestión es que, teniendo en cuenta el calendario y los limitados recursos que tenemos, no se puede tirar todo a la basura y comenzar de cero. No puedes solo copiar un coche y comenzar desde cero", aseguró en 'Motorsport' Lewis Hamilton, que comentó que esa fue la estrategia fallida de Aston Martin durante la temporada 2023.

"Hay que fijarse en Aston Martin. Intentaron copiar el coche de Red Bull y luego no era el mismo, porque no es tan fácil. Hay que tratar de coger las mejores piezas y añadir otras a través de pruebas, test y errores. Uno cree que te pones nervioso muy rápido si haces cambios grandes y luego son equivocados, pero en verdad no es así", añadió el 7 veces campeón del mundo.