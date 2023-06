Guenther Steiner: “Fernando Alonso es el ‘jefe’”

El jefe de equipo de Haas ha repasado con SPORT la actual temporada y ha hablado sobre la resurrección de una estrella: Fernando Alonso Steiner ha presentado su libro, ‘Sobrevivir a toda velocidad’, en la previa del GP de España

Pese a estar al frente de uno de los equipos más jóvenes y humildes de la Fórmula 1, Guenther Steiner es toda una personalidad en el 'paddock'. Durante la presentación de su libro, 'Sobrevivir a toda velocidad', ha hablado sin pelos en la lengua sobre el día a día al frente del equipo que dirige, el MoneyGram Haas, sobre lo que va de temporada y sobre la estrella del GP de casa este fin de semana.

Steiner se dio a conocer como una de las mayores estrellas del documental de Netflix sobre la F1, 'Drive to Survive', por su soltura y su forma de hablar sin pelos en la lengua. El de Haas opina sobre todo lo que ocurre alrededor del ‘Gran Circo’ sin ningún tipo de problema: sus pilotos, sus patrocinadores, los otros equipos…

”Hay equipos que luchan por ganar, otros luchamos por puntuar. Los cuatros grandes se suelen llevar las ocho primeras posiciones así que a nosotros nos quedan el noveno y el octavo puesto. Tenemos que hacerlo lo mejor posible, pero es difícil”, nos cuenta con sinceridad sobre la realidad de Haas.

Esta temporada, van séptimos en la clasificación de constructores. Es un buen resultado, y Steiner se mantiene optimista de cara al GP de España: “El objetivo el puntuar”. "Este año han quitado la 'chicane' y la modificación le irá bien a nuestro coche, así que creemos que podemos lograrlo".

Para ser un equipo pequeño, en Haas están acostumbrados a estar rodeados de drama. Sin ir más allá, en el GP de Mónaco destacaron por la estrategia escogida: mantenerse en pista con neumáticos de seco a pesar de que llovía a cántaros rezando porque hubiera una bandera roja o pasase algo. No pasó. “No podemos seguir la misma estrategia que los demás, y puede salir bien o puede salir mal”, explica.

Este año tiene en sus filas a Kevin Magnussen y a Nico Hülkenberg, dos pilotos experimentados en la competición. Sin embargo, el año pasado contaban con Mick Schumacher, quien debutó en la competición de la mano de Haas. A final de temporada, decidieron prescindir de él: “Nosotros necesitábamos experiencia para sacar el equipo adelante, y él no la tenía. Sin embargo, nuestra relación era mejor de lo que la gente cree”, asegura.

La modernización de la Fórmula 1

Guenther Steiner destaca por ser uno de los defensores del rumbo que está tomando la Fórmula 1. A pesar de los detractores del espectáculo que se genera alrededor de Grandes Premios como el de Miami o el de Las Vegas, él cree que es algo bueno para la competición.

"No creo que le tenga que gustar a todo el mundo, pero estamos en 2023 y hay gente que quiere algo más. A los fans de toda la vida no les hace falta, solo quieren ver la carrera, pero creo que la gente joven quiere ver más. En Estados Unidos, la mitad de la Superbowl es espectáculo, por eso es un evento tan grande. La Fórmula 1 también es un evento grande, tiene que haber el elemento del 'show', pero no le quita importancia a la carrera", asegura.

Lo mismo opina sobre los fines de semana al sprint, que permiten que "siempre haya acción": "Hemos estado muchos años haciéndolo todo igual, está bien hacer algo distinto. Hay 24 carreras al año, si siempre hacemos lo mismo la gente se aburre. Ahora tenemos circuitos urbanos, carreras de noche, fines de semana al sprint... Hay una mezcla de todo y siempre habrá algo distinto y emocionante".

La 'fiebre Alonso'

Este fin de semana, en el GP de España, el rey juega en casa. Fernando Alonso está siendo la sorpresa de la temporada y Aston Martin se ha colado entre los tres grandes equipos. En el 'paddock', es algo que no pasa desapercibido: "Todo el mundo sabe lo fuerte que es. Ahora, con un coche bueno, lo es aún más. Es un muy buen piloto, sabe cómo correr, es el 'jefe'. Tiene más de 40 años y yo estoy muy sorprendido por cómo se ha conservado a nivel físico, aunque no solo eso: también en la capacidad de reacción, los reflejos o la vista son algo que empeora con los años, pero no parece que le haya afectado. Le preguntaré qué medicamento toma", bromea Guenther.

Steiner se atreve a apostar por un podio para este fin de semana: "un Red Bull, un Ferrari y un Aston Martin. Con un poco de suerte para vosotros, igual hay dos españoles". Además, confía en la posibilidad de vencer a los intocables: "Creo que a lo largo de la temporada ganará alguien más. Es mi opinión, creo que alguien los alcanzará y creo que el favorito para lograrlo es Fernando. En Monte Carlo estuvo muy cerca, si se hubiera logrado clasificar mejor que Verstappen, algo que estuvo muy cerca de hacer, podría haber ganado allí", concluye.