Alonso se lo pasa en grande... ¡repartiendo pizzas entre sus fans!

Aston Martín organizó un acto en Barcelona para acercar al piloto asturiano a sus incondicionales La anécdota de la jornada fue cuando Alonso ejerció de repartidor de pizza para que su gente no pasara hambre

La magia de la Fórmula 1 llega a Barcelona para la celebración del séptimo Gran Premio de la temporada -Imola no se corrió- en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde este domingo se correrá el GP de España y Fernando Alonso buscará añadir a su palmarés la tan anhelada victoria número 33.

Antes, sin embargo, los aficionados barceloneses a las carreras podrán disfrutar de un auténtico festival de la F1 en el Port Vell de la capital catalana, el Fórmula 1 Barcelona Village, que se puede visitar en la Ciudad Condal hasta el próximo 3 de junio.

Este miércoles, paralelamente, la escudería Aston Martin preparó un acto con Fernando Alonso a la cabeza que disparó la 'Alonsomanía' hasta límites insospechados y en el que el asturiano se dio un baño de masas firmando todo lo que le pidieron sus fans.

Spending time with the lifeblood of our team: you, our fans. 💚@alo_oficial joined hundreds of excited AMF1 Team fans and I / AM members to meet and spend time with them in Barcelona ahead of the #SpanishGP



Let's see what he got up to... pic.twitter.com/4gCwADdk4U