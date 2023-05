El Circuit recupera la mítica zona del Estadio sin 'chicane' para la F1

El último año en el que se disputó en Gran Premio sin 'chicane' fue en 2006, cuando Alonso se proclamó campeón El Gran Premio de España se disputará entre el 2 y el 4 de junio

La Fórmula 1 aterriza en Barcelona. Tras un inicio de temporada en que se ha desatado totalmente la 'fiebre Alonso', el asturiano llega al FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023, el GP de casa con las esperanzas renovadas tras la segunda posición de Mónaco y con un objetivo en mente: la 33.

Además, el 'Gran Circo' llega a un circuito renovado, y es que se ha modificado una de las partes del circuito que más polémica generaba: la 'chicane' previa a la zona del Estadio. Esta modificación fue introducida en 2007 para tratar de aumentar los adelantamientos, pero no logró cumplir su función y nunca ha tenido muchos adeptos.

For the first time since 2006, we'll be going flat-out through the final chicane in Spain this season! 😍#F1 pic.twitter.com/5m9PICDj7y