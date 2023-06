La Fórmula 1 incrementa las ventas de Aston Martin

Tanto con la escudería como en el Safety Car ha conseguido una cifra de negocio aproximada de 80 millones de euros "Hay una expresión, no la creía, pero en realidad la estamos experimentando: carrera el domingo, venta el lunes", reconoció Lawrence Stroll

La presencia de Aston Martin en la Fórmula 1, tanto con la escudería como en el Safety Car, ha ejercido como un trampolín para un notable crecimiento en el volumen de ventas del fabricante británico.

El crecimiento de Aston Martin ha sido uno de los más importantes logrando situarse en el escalafón más privilegiado de equipos, solo superado por la inalcanzable Red Bull.

El magnate canadiense Lawrence Stroll, que ha llevado a cabo una fuerte inversión, ha permitido la evolución de un equipo que ha subido muchos puestos en la clasificación cuando estaba en el furgón de cola.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Lawrence Stroll ha conseguido que la escudería británica alcance un gran reconocimiento gracias al buen rendimiento que está ofreciendo su equipo en el Mundial de 2023, donde Fernando Alonso está siendo protagonista.

Y consecuencia de ello se ha dado también un incremento en la venta de automóviles motivado por la presencia tanto de la propia escudería como de la marca en el Safety Car en la 1, que podría estar cifrado en más de 80 millones de euros.

Así lo señaló Stroll en la cumbre 'Future of the Car', organizada por el Financial Times: "Hay una expresión, no la creía, pero en realidad la estamos experimentando: carrera el domingo, venta el lunes".

Stroll apuntó el impacto de Aston Martin como proveedor del coche de seguridad de la F1. El CEO dio el dato de ventas de estos coches, edición Vantage F1, como resultado de su presencia en las carreras: ha vendido entre 300 y 400.

"Suena como un número pequeño, pero para una empresa de nuestro tamaño es relativamente importante", aseguró. Cabe destacar que cada edición tiene un precio que oscila entre 180.000 y 230.000 euros, lo cual se traduce en una cifra superior a 80 millones de euros en ventas relacionadas con el Safety Car.