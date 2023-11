F1 hoy | Clasificación y Carrera Sprint del GP de Brasil en Interlagos, en directo y online: Alonso y Sainz, en vivo

¡Ocon fue el culpable! Se le fue el coche en un piano, Alonso se apartó, pero Ocon pasó literalmente por encima de la rueda del Aston Martin. "Alonso es idiota", dice por radió el francés, pese a que ha pegado un volantazo él mismo. El asturiano podría haberse apartado más, pero le dejó el espacio suficiente para no estorbarle.

Replays show Ocon making contact with Alonso



Alonso subsequently picks up a puncture, but is able to return to the pits #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/yl7IyDDbsU