Domenicali: “Fernando Alonso está supermotivado”

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, valora el actual momento de la categoría y también el paso de Alonso a Aston Martin El italiano, que fue jefe de Fernando durante su etapa al frente de Ferrari, ha participado este miércoles en un encuentro de motor en Pamplona

Stefano Domenicali, actual presidente de la Fórmula 1, afirmó este martes en Pamplona que Fernando Alonso se encuentra “supermotivado” con vistas a su nueva andadura como piloto de la escudería Aston Martin la próxima temporada. “Lo importante es que Fernando siga en la F1. Demostró este año también que la edad no es un problema; es un piloto muy competitivo, muy fuerte de cabeza, profesional”, ha indicado el máximo dirigente de la Fórmula 1 en un encuentro de motor organizado en Pamplona y al que también ha asistido Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP.

Domenicali, que fue jefe y aliado de Fernando durante su etapa al frente de Ferrari, ha señalado que “no me sorprende para nada el paso que ha dado porque, lleva la F1 en la sangre y siempre encuentra motivaciones. Incluso cuando se fue del Mundial en su día, quería regresar. Merece su puesto. Deseo es que tenga un coche competitivo, porque si lo tiene, va a estar al frente”, ha asegurado.

Sobre la reciente dimisión del director de Ferrari, Mattia Binotto, Domenicali, que ocupó ese puesto de 2008 a 2014, no quiso pronunciarse al respecto: “Por mi posición no puedo decir nada, salvo desearle suerte para el futuro. Y a Ferrari, que encuentre una persona que pueda seguir con el camino empezado. Este año han terminado segundos en el campeonato”, ha valorado el ahora presidente de la F1, que no ha comentado la posibilidad de ubicar a Binotto, amigo personal, en la estructura del Grupo Liberty en la F1, tal como se ha rumoreado.

Respecto al momento que atraviesa la F1 en España, Domenicali ha reconocido que “es un placer ver cómo en España la F1 ha vuelto a ser importante con Carlos Sainz y Fernando. Los deportes de motor son muy importantes para este país; tenemos que estar orgullosos. Yo como italiano puedo decir que es un punto de partida para la F1 y la MotoGP, que tienen importancia mundial. Juntos podemos hacer crecer estos movimientos que son muy bonitos. Este momento para la F1 es importante, también para España, con Carlos, que ha hecho una temporada muy buena, es importante tener a un equipo competitivo, y es lo que esperamos”, ha añadido.

En su opinión la clave del éxito de la F1 reside en lograr "que cada gran premio sea único, diferente al resto. Tenemos la obligación de mantener un estándar. La F1 es apreciada en todo el mundo. Hay ofertas para acogerlos en todo el mundo", ha subrayado el italiano. "La F1 ha dado dos pasos importantes. Normalmente, tenemos reglamento deportivo y técnico. Ahora, también uno financiero. Ya desde el año que viene habrá gasolina sostenible. Se debe hacer un cambio al carbón neutro en 2026", ha destacado Domenicali, que considera que "la cifra de 24 grandes premios debe ser el límite natural de nuestro calendario".

Respecto a la convivencia con MotoGP, Domenicali ha señalado que "todo lo que aporta uno va bien al otro. Somos complementarios. Son mercados diferentes, pero parecidos". En semejantes términos se ha expresado Carmelo Ezpeleta: "La F1 es el deporte número uno del mundo del motor. No me duele reconocerlo. Somos complementarios. Yo he aprendido mucho durante muchos años de la F1 y ahora con Stefano la relación es mucho más fuerte. Me beneficia mucho lo que hacen. Copiamos lo que podemos copiar", ha dicho el dirigente de Dorna.

"De los trabajos más difíciles es hacer el calendario. Sin la colaboración que tenemos no podríamos. Hay muchísimos aspectos en los que tenemos que trabajar conjuntamente. Hemos creado un club de dos en el que somos CEO y pelotaris", ha comentado Ezpeleta, que fija en "22 grandes premios el número ideal" de carreras por temporada. Este año es 21. Es más bajo porque la posibilidad de tener pilotos lesionados es mayor que en la F1. Hay que dar un tiempo para que se puedan recuperar".