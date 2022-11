Sainz se despide de Binotto: "¡ Grazie Mattia !"

"Ha sido un placer trabajar juntos para impulsar al equipo y a nosotros mismos en las buenas y en las malas", escribe Carlos El madrileño está a la espera de saber quien ocupará la vacante en Maranello y si el sucesor mantendra la actual jerarquía, sin piloto número 1 y 2

Carlos Sainz llegó a Ferrari hace dos temporadas de la mano de Mattia Binotto, que le concedió margen para adaptarse a un equipo con tanto peso histórico y la presión añadida que eso conlleva. Ahora, tras hacerse pública la dimisión del ingeniero suizo como 'team principal' de la Scudería, el piloto madrileño ha querido dedicarle una emotiva despedida, reconociendo que pese a que el camino recorrido juntos no ha sido siempre tranquilo, se lleva un buen recuerdo de la experiencia y lo aprendido.

"¡ Grazie Mattia. Ha sido un placer trabajar juntos para impulsar al equipo y a nosotros mismos en las buenas y en las malas" ha escrito Sainz en sus redes sociales esta mañana, un día después de que Ferrari hiciera oficial la salida de Binotto tras semanas de rumores, especialmente en la prensa italiana.

" ¡Gracias por los grandes recuerdos y momentos que compartimos dentro y fuera de una pista de carreras y todo lo mejor en sus proyectos futuros!", termina el piloto español, que ahora está a la espera de saber quien ocupará la vacante en Maranello y si el sucesor mantendra la actual jerarquía, sin piloto número 1 y 2.

Grazie Mattia. It’s been a pleasure to work alongside you to push the team and ourselves forward through thick and thin. Thanks for the great memories and moments we shared in and out of a racing track and all the best in your future endeavors! pic.twitter.com/0YcRfzTvUa