Diluvio universal sobre Imola: ¡Evacuado el personal de la F1 por riesgo de inundación!

En apenas tres días arranca el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romaña y, a pesar de que el evento sigue de momento adelante, existe una mínima posibilidad de alteración del mismo a causa de las fuertes lluvias. Las últimas noticias informan de que el personal del circuito está siendo evacuado por peligro de inundaciones.

La gran cantidad de agua caída sobre la región italiana de Emilia-Romaña ha supuesto, además de la alerta roja por varias catástrofes, la crecida del río que pasa por al lado del circuito, lo que ha provocado la evacuación del personal como medida de precaución.

Subida del rio al lado del circuito de Imola de sábado a hoy.



