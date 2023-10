Sainz, sorprendido: "No entiendo de dónde sale esta mejora"

"Ha sido difícil la gestión de los neumáticos, pero hemos conseguido hacer una buena vuelta cuando contaba y eso nos pone en una buena posición para mañana", valora Carlos ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Después de una actuación discreta en los libres, Charles Leclerc y Carlos Sainz dieron la campanada copando la primera fila de la parrilla para el Gran Premio de México por delante del tricampeón Verstappen. Al final de la sesión, extraña, el propio Sainz confesaba su sorpresa por el resultado.

"Ha sido una sesión muy rara, muy extraña. No he hecho una buena vuelta en todo el fin de semana y la primera que he hecho bien ha sido en la primera tanda de la Q3", ha reconocido Carlos al bajarse de su Ferrari.

"Tuve un latigazo en la curva número 8, donde casi pierdo el coche, pero ha sido una buena vuelta. Pero al ver en la pantalla el 1:17.2, dije, ¿pero de dónde viene esto? Esto demuestra que hay algo que tenemos que comprender y analizar. El coche a veces nos sorprende positivamente pero otras no, y es algo en lo que tendremos que trabajar", ha explicado.

Si Leclerc se sacó de la chistera 8 décimas en su mejor vuelta en Q3 respecto a la Q2, Sainz mejoró su registro en 1,1 segundos. "No entiendo de dónde viene esa mejora y cómo hemos sido medio segundo más lento en la segunda tanda, desde luego este coche tiene estas cosas y aquí ha sido una sorpresa en positivo", ha valorado el piloto madrileño.

"Ha sido difícil la gestión de los neumáticos, pero hemos conseguido hacer una buena vuelta cuando contaba y eso nos pone en una buena posición para mañana. Vamos a ver cómo podemos hacer para mantener vivos esos neumáticos, para mantener a ese Red Bull detrás, porque tener dos coches delante es una buena ventaja. Así que sí, vamos a dar lo mejor de nosotros", ha zanjado Carlos.