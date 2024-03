Checo Pérez acelera para renovar con Red Bull

El futuro de Sergio Pérez es uno de los que más incógnitas arroja en el convulso mercado de la Fórmula 1 para 2025. Y si bien meses atrás parecía difícil que el mexicano pudiera seguir en Red Bull más allá de la actual temporada, ahora parece tener mejores 'armas' para renovar. Después de proclamarse subcampeón y ayudar al equipo en el Mundial de constructores, Checo ha protagonizado un convincente inicio de curso, con dos podios en Bahrein y Arabia e incluso cuando las cosas se torcieron en el último GP de Australia, donde cayó al quinto puesto, contó con el apoyo explícito de sus jefes, Horner y Marko.

Tras la carrera en Albert Park varios medios afines al piloto mexicano han apuntado que Checo está más cerca de cerrar un acuerdo para extender su contrato con Red Bull, que expira a final de la presente temporada. Según esta versión, Pérez renovará al menos por un año más, en previsión del cambio en la reglamentación de motores en 2026, cuando la escudería de Milton Keynes dejará de trabajar con Honda y tendrá motores Ford.

La duda es si Red Bull podría decantarse finalmente por romper su vinculación con Checo para aprovechar que algunos de los pilotos importantes de la actual parrilla, como Carlos Sainz o Fernando Alonso, entre otros, quedan libres de cara a 2025.

Peter Windsor, ex piloto y analista de Fórmula 1, afirma que Pérez ha iniciado negociaciones para renovar y advierte que “fuentes bastante fiables en el paddock me han comentado Sergio ya ha firmado un nuevo contrato para la próxima temporada”. En ESPN, Adal Franco revela la misma información, asegurando que es "muy seguro" que el mexicano siga siendo compañero de Max Verstappen el año próximo: "Ya van dos fuentes que me lo dicen. Aun así, no puedo confirmarlo al 100%. Pero ojalá sea cierto”, asegura.

Paralelamente, en Alemania colocan a Fernando Alonso en Red Bull, que es la opción preferida por Christian Horner en caso de que quede un volante libre. Helmut Marko, por su parte, ha señalado que a largo plazo Red Bull buscaría un piloto más joven que Checo o Ricciardo y apunta al júnior Liam Lawson.

¿Se quedará Max?

Pero no es solo la continuidad de Sergio Pérez la que está en cuestión. Max Verstappen, con contrato en vigor hasta 2028, podría anticipar su salida en función de cómo se resuelva el enfrentamiento que mantienen su padre Jos y su mentor Marko, con el team principal Christian Horner, que fue exculpado después de una polémica investigación interna tras las acusaciones "comportamiento inapropiado" por parte de una empleada del equipo, que acabó siendo indenizada y apartada de su puesto.

De nuevo según la versión de Peter Windsor, el futuro de Verstappen en Red Bull depende de lo que haga Adrian Newey. "Lo único que importa es lo que Newey puede o no hacer como resultado de todo esto. Es irrelevante lo que le pase a Christian Horner porque hasta cierto punto, porque si Red Bull se queda con Adrián, Max se quedará allí", argumenta.

Mercedes baraja varios candidatos para sustituir a Hamilton, entre ellos Alonso y Sainz, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, ya ha dejado claro que su prioridad es Max y esperarán por si el tricampeón deja Red Bull: “Si Max cambia de aires se llevará a Adrian, estoy seguro", finaliza .