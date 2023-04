Aston Martin desafía a Mercedes: "Ser equipo cliente no nos impedirá lograr nuestros objetivos"

"Nos gustaría ser un fabricante, pero tampoco hay grandes diferencias", considera el director técnico Dan Fallows El equipo de Fernando Alonso, que usa motores, caja de cambios y suspensión de Mercedes, va por delante de ellos en el campeonato

En las grandes competiciones del motor como la Fórmula 1, MotoGP, Superbikes o WEC, no es habitual que un equipo cliente supere al oficial. En Austin, la pasada semana, ganó Alex Rins con la Honda satélite del LCR mientras los pilotos de fábrica no lograron clasificarse. Y este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, Bakú, Aston Martin aspira a mantenerse en el podio y por delante de Mercedes, que es su actual proveedor de motores, caja de cambios y suspensión, además de ceder al equipo de Fernando Alonso su túnel de viento mientras construyen el suyo en Silverstone.

Aston Martin se inspiró en Red Bull para adoptar las soluciones aerodinámicas del AMR23 y han sabido combinarlos con las unidad de potencia y el tren trasero de la marca de la estrella. Aunque de cara a 2026 crecen los rumores de que Aston Martin podría tener motorista exclusvo (Honda, que deja a Red Bull), lo cierto es que por ahora la fórmula junto a Mercedes ha dado un resultado sorprendente y les están superando tanto en el Mundial de pilotos como en el de Equipos.

Alonso tiene 7 puntos más que Lewis Hamilton y Aston Martin es segundo en el campeonato con 9 puntos de ventaja sobre Mercedes. Y en función de lo que ocurra en las dos carreras de este fin de semana en Bakú, preveen aumentar esta diferencia.

Dan Fallows, director técnico del equipo, no considera un handicap ser cliente de Mercedes en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'. "Hay muchas cosas buenas de tener tus propios motores o un suministrador exclusivo, pero ahora tenemos la unidad de potencia de Mercedes. Tienen un motor potente y fiable, está a la altura de los mejores", explica el que hasta hace un año fuera la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull.

"No hay nada que nos pueda impedir conseguir nuestros objetivos siendo equipo cliente, nos gustaría ser un fabricante, pero tampoco hay grandes diferencias", añade, desafiante.