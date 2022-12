Alpha Tauri ya tiene fecha para la presentación de su AT04

El equipo ha elegido el 11 de febrero para desvelar su nuevo monoplaza, con Nueva York como sede La escudería de Faenza ha sido la tercera en desvelar la fecha para presentar su monoplaza de 2023 después de Aston Martin y Ferrari

El calendario de presentaciones para la próxima temporada de la Fórmula Uno empieza a tomar forma. Aston Martin y Ferrari ya confirmaron sus fechas, el 13 y el 14 de febrero respectivamente, y la última en marcar su día en el calendario ha sido Alpha Tauri.

La escudería de Faenza será, de momento, hasta que se conozcan las fechas de los siete equipos que restan, la primera en presentar su cartas para el próximo curso. Lo hará el próximo 11 de febrero de 2023, en un escenario singular, ni más ni menos que la ciudad de Nueva York.

