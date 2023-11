Alonso suma otro podio: es el tercer mejor pagado de la F1

El piloto de Aston Martin se suma a Hamilton (2) y Verstappen (1) como los que más ganan en la categoría Carlos Sainz quedó en séptima posición, acorde a los datos de la revista Forbes

La temporada de Fórmula 1 llegó a su fin, pero no las novedades en la categoría. Max Verstappen, de Red Bull Racing, cerró una de las temporadas más dominantes de la historia del motor, consiguiendo un récord de 19 victorias (en 22 carreras) y coronándose como campeón. Y ahora, además, lidera el ranking Forbes de pilotos mejores pagados del campeonato, acompañado en el 'podio' por Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

El top 3 lo forman los tres campeones del mundo. El neerlandés de Red Bull promedia un salario de 45 millones de dólares y unos 25 millones más en boniicaciones; en el caso de Hamilton, su salario asciende a los 55 millones de dólares; y con el asturiano de Aston Martin, el total se compone de 24 millones en salario y diez más en bonificaciones.

