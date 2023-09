Alonso: "No pararé pronto"

El asturiano afirma sentirse con ganas y no se plantea abandonar la Fórmula Uno "El deseo de ganar siempre está ahí. Lo tuve desde el primer día y sigo teniendo el mismo nivel", afirmó

En la previa del Gran Premio de Fórmula Uno, Fernando Alonso ha repasado su presente y su futuro en una entrevista a los medios oficiales de Aston martin en la que ha dejado claro que, por el momento, no se plantea retirarse.

"En cada carrera que empiezo, incluso si no somos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria, hay un 1% de mí que todavía espera que ése sea el día en que vuelva a ganar", confesó el ovetense, que tiene como gran objetivo de la temporada conseguir esa ansiada victoria número 33 en su carrera.

"El 99 por ciento de las veces fracasas, pero la única vez que lo logras vale la pena la espera y todo el trabajo realizado. El deseo de ganar siempre está ahí. Lo tuve desde el primer día y sigo teniendo el mismo nivel ahora mismo. No pararé pronto", agregó.

"Nunca pensé que estaría en la Fórmula Uno tanto tiempo porque nunca me sentí parte del circo: todo el glamour, todo el espectáculo, todo lo que sucede en el circuito más allá de las carreras. Pero si una versión más joven de mí pudiera verme conduciendo al más alto nivel en la Fórmula Uno a la edad de 42 años, no se sorprendería porque, incluso en ese entonces, sabía cuánto amaba las carreras", reflexionó el piloto ovetense prguntándose a si mismo, "mientras me sienta rápido, ¿por qué parar?"

De hecho, como él mismo explicó hace unos días, uno de sus miedos del curso es precisamente "defraudar a tanta afición y a tanto movimiento que hay con la 33". En ese punto incidió en la entrevista ofrecida por Aston Martin. "Mi mayor temor es no hacerlo bien, no cumplir, no ganar. Vamos a una nueva carrera, a un nuevo país, y hay muchas expectativas. Tengo 750 personas detrás de mí en el equipo Aston Martin F1, produciendo el mejor coche posible", aseguró.

En el Gran Premio de Singapur, Fernando se convirtió en el primer piloto de Fórmula Uno que supera los 100.000 kilómetros en carrera, una cifra que espera ampliar. "El placer de conducir me hace volver y me mantiene en el mundo de las carreras. Me siento muy privilegiado de conducir coches de Fórmula Uno", aseguró. "Si pudiera elegir una cosa que hacer cada vez que me levanto por la mañana, seguiría eligiendo ser piloto de Fórmula Uno", zanjó el piloto de Aston Martin.