Alonso ironiza con Hamilton y Ferrari: "No me suena que fuese su sueño de niño"

Cada vez queda menos para el arranque de una nueva emocionante temporada de la Fórmula 1. El histórico movimiento de Lewis Hamilton por Ferrari a partir de 2025 ha sido lo más comentado estas últimas semanas, un anuncio que ahora Fernando Alonso, rival en infinidad de ocasiones del británico, ha valorado.

El piloto asturiano ha admitido que no estuvo enterado de la noticia hasta el día siguiente: "Estaba entrenando. Me enteré al día siguiente, no le he prestado demasiada atención a todo el drama, total es para el año que viene... pero sí que es una sorpresa, no voy a mentir", ha reconocido.

Alonso ha ironizado con las palabras de Lewis Hamilton, que proclamaba que formar parte de la escudería de Maranello era un sueño de pequeño: "No sé exactamente los motivos, aunque parecía desde fuera muy comprometido con Mercedes, muy fiel a ellos, y no me suena que hace un año o dos meses dijera lo de que desde niño quería pilotar de rojo..." explica.

Preguntado por algunos consejos que daría a Hamilton en Ferrari, Alonso ha reflexionado sobre la necesidad de tener un coche ganador: "Espero que disfrute de la experiencia, es un equipo muy especial, pero… es más especial cuando ganas. Es lo que necesitas, ganar. Y ya han pasado varios años desde que tuvieron un coche muy rápido y luchaban por cosas muy grandes, y puede que Lewis pueda traer ese extra para luchar por el campeonato", ha reconocdo.