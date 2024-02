Alonso se deja querer: "Soy el único campeón disponible para 2025"

Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, ya conoce su nuevo coche para la temporada 2024 de Fórmula 1, el Aston Martin AMR24, que se ha dado a conocer este lunes y que esta misma mañana ya rodará en el circuito de Silverstone para completar el filming day promocional del equipo británico.

En sus primeras declaraciones después de desvelar las primeras imágenes del coche, Alonso ha hablado de su futuro, del mercado de pilotos revolucionado por el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y por la célebre y ansiada victoria 33, que el año pasado estuvo muy cerca especialmente en Mónaco, pero no se concretó. "Ojalá llegase la primera victoria para este equipo, para Aston Martin, de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca", ha asegurado el piloto asturiano, que el año pasado se convirtió, con 42 años, en la sensación de la temporada, al subir ocho veces al podio en su primera campaña con la escudería de Silverstone.

Alonso ha explicado que físicamente se encuentra "mejor que nunca" y que aún no ha decidido si quiere seguir, ni durante cuánto tiempo lo haría, en la F1, pero que en caso de que así fuese, se sentaría "primero con Aston Martin" para hablar de su futuro (tiene contrato en vigor este año).

En 2023 logró cuatro terceros puestos en las primeras cinco carreras de la pasada temporada. Luego, firmó tres brillantes segundas plazas -en Mónaco, Canadá y Países Bajos-, antes de subir de nuevo al cajón -con el mejor adelantamiento del año, según la FIA al mexicano Sergio Pérez- en Sao Paulo, donde concluyó tercero la antepenúltima carrera del campeonato, antes de asegurar el cuarto puesto final en el Mundial.

Respecto a sus objetivos realistas con miras a la próxima campaña, ya que de repetir el salto cualitativo dado por Aston Martin entre 2022 y 2023 estaría, sin duda, luchando por el título mundial, Alonso, sonriente, ha respondido que "si no, no estaría aquí, estaría en un bar, tomando una cerveza con el equipo", apunta.

"Es diferente firmar una cosa o decir un objetivo claro. Me gustaría estar en los puntos siempre, regularmente. Luchar por los podios de manera recurrente. Los ocho del año pasado ojalá se repitan; o que sean esos como mínimo. Ojalá llegase una victoria, la primera para este equipo, para Aston Martin; la primera de verde. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca. Pero es difícil saberlo a día de hoy. Hasta que no hagamos las primeras pruebas no sabremos. Puede que sea así o puede que sea todo lo contrario; y que estés en los puntos de vez en cuando y que no haya ningún podio en todo el año. Y de repente te quedas con un mal sabor de boca, porque va a estar súper competitiva la parrilla", ha argumentado Fernando.

"No hay que olvidar que tenemos a dos Red Bull, a dos Ferrari , a dos Mercedes y a dos McLaren. Que, siendo honestos, acabaron el año un pasito o dos por delante nuestra. Y son ocho coches. Entonces, te puedes plantar noveno en un momento; y quedarte con cara un poco extrañada. Incluso los Alpha Tauri acabaron muy fuertes el año pasado", ha añadido con cautela.

"Hay que tener respeto por todos. Hay que tener respeto por la competición. Y, al mismo tiempo, ser ambiciosos y trabajar sin descanso aquí para ser fuertes. En cinco décimas puedes pasar de estar luchando por podios a estar fuera del 'top-10'".

Así es el AMR24, el nuevo monoplaza de Fernando Alonso / Aston Martin

La sorpresa de Hamilton

Sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari ha reconocido que le "sorprendió", pero que no le prestó "demasiada atención" y ha negado negociaciones para sustituirle en McLaren: "No ha habido contactos. Sé que el movimiento del mercado empezó antes, este año. Pero esto no me va a afectar. Tenemos en breve unos test limitados en Baréin. Es injusto tener sólo día y medio para preparar un Mundial, porque son tres días; y somos dos pilotos. No entiendo cómo no vamos al menos cuatro días a Bahréin; y no entiendo que no vayamos con dos coches. No tengo tiempo de pensar mucho en el futuro ahora", ha destacado.

"Mi situación es bastante única, ahora mismo. En la parrilla hay tres campeones mundiales. Y yo soy el único que está disponible con miras a 2025. Pero cuando decida si quiero seguir o no en 2025, hablaré primero con Aston Martin", afirmó Alonso, que no sabe hasta qué edad podría prolongar su carrera en la F1 si así decidiera hacerlo.

Volviendo al AMR24, ha subrayado que "soy optimista. Si no, no habría dormido en los últimos dos meses. Entendimos un montón de cosas de lo que faltaba el año pasado que intentaremos mejorar éste. Veremos el resultado. Mi única preocupación es que va a estar todo muy apretado. En Abu Dhabi, en seis décimas estaba la diferencia entre la 'pole' y el puesto 18. Si mejoras o empeoras un par de décimas pasas de luchar por el podio a quedarte fuera de la Q2", ha explicado Alonso.

Considera que con el nuevo coche deberán mejorar la velocidad punta en las rectas y avanzar también en las curvas rápidas; y que eso es lo que "le gustaría ver en los test de Bahréin", ha revelado que "estaba entrenando" el día que se anunció que a partir de 2025 Hamilton será piloto de Ferrari. "Me perdí, por ello, el estrés de todo el mundo. Probablemente sea una sorpresa, no voy a mentir. Desde fuera, él parecía muy unido y muy leal a Mercedes. No sé la razón, hay que preguntarle a él", indicó.

"Esta será mi vigésima cuarta temporada desde que empecé en la F1. Creo que podría seguir seguro un par de años más. Pero hay más cosas en la vida por las que siento curiosidad", ha añadido Fernando, "mi prioridad será siempre Aston Martin. Con la nueva factoría de Silverstone hay un gran futuro en este equipo. Y me gustaría estar muchos años aquí. Lo de mi contrato me lo van a seguir preguntando muchas veces; pero de momento tengo que pasar por muchas fases y ver primero qué es lo que quiero hacer en el futuro. Me encanta pilotar y amo la F1, pero también hay otras categorías. Y si no sigo en la F1, iría a otras categorías, que me permitirían tener más tiempo en mi vida privada. Tengo que pensarlo todo muy bien antes de comprometerme con un equipo. Pero si tomo la decisión de seguir, me sentaré con Aston Martin primero. Dimos un paso importante el año pasado y creo en este proyecto; porque soy parte de él. Pero si no llegáramos a un acuerdo soy consciente de que soy un piloto atractivo", ha cerrado.