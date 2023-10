¿Por qué ha fallado el plan de Aston Martin en Austin?. Alonso tiene la respuesta

"Arriesgamos mucho al traer el nuevo paquete aquí, con un solo libre, y estamos pagando el precio de la peor manera posible", considera "Estamos en el campeonato para ganar, no sólo para sumar puntos cada pocos fines de semana. Tenemos que tomar estas decisiones audaces", defiende ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

El jueves, en vísperas del Gran Premio de Estados Unidos, las caras en el box de Aston Martin era de ilusión. La FIA confirmó que el equipo de Silverstone incorporaba un ambicioso paquete aerodinámico, con nuevo suelo, tapa motor, 'beam wing' y difusor. Mejoras con las que los británicos esperaban abordar la recta final de la temporada con garantías. Solo Alonso rebajó la euforia: "Parece que solo traemos novedades nosotros y los demás meten sus coches en un remolque entre carreras", advirtió. El viernes, primer día de acción, todo comenzó a torcerse. La avería en el sistema de refrigeración de frenos en ambos coches en los libres fue el preludio del peor fin de semana de Aston Martin.

Alonso, que hasta el momento tenía el honor de ser el único piloto que había accedido a la Q3 en los 17 grandes premios disputados, cayó en la Q1 en la clasificación, relegado al 17º puesto en parrilla. Y el sábado tampoco pasó el corte en la 'sprint shootout', lo que le obligó a salir 12º en la carrera sprint. Concluyó 13º. Frustrado. "Vamos a tener que hablarlo con el equipo porque en la carrera larga del domingo no es cuestión de dar vueltas por nada, son 56 vueltas y se pueden hacer largas. Quizá es mejor romper el parque cerrado, ver el coche y salir a carrera desde el pit lane", sugirió.

Aston Martin le escuchó y decidió plantear la carrera como un test, con Alonso y Stroll usando configuraciones distintas. El asturiano montaría el suelo viejo y el canadiense, el estrenado en Austin. Antes de este 'experimento', Fernando analizó el origen de los problemas para su equipo en el Circuito de las Américas.

Para ellos era vital optimizar las mejoras en el único ensayo libre, pero tras el problema en los frenos, fueron a la clasificación sin referencias: "Salimos a ciegas y creo que se vio en el resultado". En la carrera sprint de 19 vueltas Stroll debió retirarse al reproducirse los problemas en los frenos, mientras que Alonso no tuvo ninguna opción de intentar remontar.

"La frustración no empeoró durante la carrera sprint. Hemos estado un poco estancados todo el fin de semana. El coche ha estado en parque cerrado desde los Libres 1 y no hemos optimizado la puesta a punto. Obviamente, es decepcionante, solo intentas completar las vueltas y, con suerte, conseguir algunos puntos. Pero creo que probablemente no haya puntos este fin de semana para nosotros. Es doloroso", reconoció.

El hecho de estrenar un paquete de actualizaciones muy importante en un fin de semana con formato sprint, con solo una tanda libre para probar los cambios, era un riesgo que salió mal. "En México, la próxima semana, tendremos tres sesiones de entrenamiento allí para probar tantas cosas como sea posible. Y ojalá nos sintamos más competitivos. Con más entrenamiento, tienes tiempo para probar muchas combinaciones diferentes de configuraciones", señaló Alonso, que admitió que "arriesgamos mucho al traer el nuevo paquete aquí, con un solo libre, y estamos pagando el precio de la peor manera posible".

"Pero estamos en el campeonato para ganar, no solo para sumar puntos cada pocos fines de semana. Tenemos que tomar estas decisiones audaces y, con suerte, obtendremos los beneficios a finales de año si tenemos más información sobre este paquete", advirtió. "Si echamos la vista atrás al fin de semana, seguramente esperaríamos a la próxima carrera. Pero el paquete anterior no era lo suficientemente rápido como para garantizar puestos entre los 10 primeros y con el esfuerzo que se hizo en la fábrica para tener listas las evoluciones, no era cuestión de decirles: Hay que espera a México".