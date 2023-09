Alfa Romeo repetirá alineación en 2024 con Bottas y Zhou

Alfa Romeo, que en 2024 volverá a competir como Sauber antes de dar paso al desembarco de Audi en 2026, ha confirmado su alineación de pilotos para la próxima temporada, repitiendo dupla con el finlandés Valtteri Bottas y el chino Guanyu Zhou.

Era una de las pocas incógnitas que quedaban por despejar de cara a la parrilla de 2024, aunque en el caso de Bottas su contrato le daba ya contuidad y la duda persistía con Zhou. Finalmente, el francés Théo Pourchaire, actual líder de la F2, ejercerá de nuevo como piloto reserva.

"La decisión de continuar con nuestra alineación de pilotos intacta es testimonio de la inversión que hemos realizado en nuestro proyecto. Nada en la F1 cambia de la noche a la mañana y hemos tomado la decisión de centrarnos en la estabilidad y seguir construyendo nuestro equipo juntos mientras nos embarcamos en un importante periodo de transición", ha comentado el representante del equipo, Alessandro Alunni Bravi.

Strength in consistency. 💪



An unchanged line-up for 2024 will see the fast and exciting duo of @ValtteriBottas & @ZhouGuanyu24 lead our charge on track for a third consecutive #F1 season, with @TPourchaire continuing his development in the Sauber Academy.



Read more. ⬇️