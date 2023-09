Sebastian Vettel alienta su regreso a la Fórmula 1

El alemán ha manifestado un enigmático que "algo vendrá" sobre su futuro en el campeonato del mundo El expiloto asegura que habrá un evento especial en el GP de Japón sobre el que está "un poco nervioso"

Sebastian Vettel ha dado pábulo a su posible regreso a la Fórmula 1 con un enigmático "Algo vendrá" que viene a confirmar los rumores que hablaban sobre el regreso del alemán a los circuitos.

El expiloto alemán, además, ha dejado caer en las redes sociales que habrá un evento especial en el próximo Gran Premio de Japón, sobre el que ha manifestado que está "un poco nervioso".

Como ya hicieron anteriormente otros grandes pilotos como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen o Fernando Alonso, Sebastian Vettel, también podría regresar a la Fórmula 1 después de unos años de ausencia.

Sebastian Vettel se retiró en 2022 dejando su plaza en Aston Martin a Fernando Alonso. Lo hizo tras 16 temporadas en la Fórmula 1 en la que se proclamó en cuatro ocasiones campeón del mundo. Red Bull, Ferrari y Aston Martin fueron sus equipos.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, escudería con la que el piloto germano se proclamó en cuatro ocasiones campeón del mundo, no tiene ninguna duda de que Vettel volverá: "Creo que el tiempo de piloto aún no ha terminado para él. Creo que Sebastian se siente de alguna manera sin una tarea específica en este momento, no sabe exactamente qué debe hacer. Tiene que tomar una decisión en alguna parte", dijo en Servus TV.

El asesor de Red Bull está convendido de que si Vettel regresa a la Fórmula 1 en un futuro cercano lo hará para correr en un equipo de primer nivel, aunque no en Red Bull porque el austriaco no quiere que el rendimiento del germano pueda quedar retratado por Max Verstappen.