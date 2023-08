Álex Palou rompe su silencio ante la demanda de McLaren

Tras romper su contrato con los de Woking, le reclaman entre 20 y 30 millones de dólares a modo de compensación por los costes de los test de F1 y un adelanto salarial "Estoy triste por cómo se ha dado. Algún día escribiré una historia, quizá un libro, así todo el mundo podrá saber lo que ha sucedido en 2022 y 2023", se defiende Álex

En el último GP de los Países Bajos, Zak Brown fue contundente y muy duro con Álex Palou por su decisión de romper unilateralmente su contrato con McLaren, confirmando la demanda que los abogados de la escudería británica han presentado contra el piloto catalán en la corte de Londres. Según el medio estadounidense 'IndyStar', le reclaman entre 20 y 30 millones de dólares a modo de compensación económica por los costes de los test de F1 que ha realizado con el MCL35M y un adelanto salarial.

Palou, que este fin de semana afronta su segundo 'match ball' por el título de la IndyCar, rompió su silencio respecto a la polémica en F1, aunque no quiso dar detalles para no perjudicar sus intereses legales.

"Sólo puedo decir que estoy triste por cómo se ha dado. Me hubiese gustado hacer las cosas de forma diferente, pero han venido así, no puedo cambiarlo. Algún día escribiré una historia, quizá un libro, así todo el mundo podrá saber lo que ha sucedido en 2022 y 2023, mes a mes", afirmó Álex Palou.

"Por ahora, no voy a dar muchos más detalles. Hacerlo en este momento no ayudaría a nadie. Cuando acabe la temporada podré explicarme más. Estoy intentando alejarme de todo esto y centrarme en las carreras, pero sé lo que va sucediendo en cada paso y no lo dejo de lado, pero no puedo hacer mucho más por mi parte. Lo único que puede pasar es que pierda la concentración en la competición", declaró Palou.

"Lo creáis o no, ahora sé mucho de leyes, he tenido clases durante un año (risas). Me hubiese gustado tener un año tranquilo. Espero que suceda en 2024 y en el resto de mi carrera. Honestamente, no lo entiendo. Supongo que cada uno puede pedir lo que quiera. Quizá yo podría pedirte 400 millones por hacerme una pregunta difícil", replicó al periodista.