Nani Roma, listo para su debut con Ford en la Baja España Aragón

Nani Roma, nueve veces ganador de la clásica aragonesa, lidera el nuevo proyecto de M-Sport y Neil Woolridge Motorsport, en colaboración con Ford Se trata de la primera prueba para desarrollar el M-Sport NWM Ford Ranger T1+ con el que disputaran, además de la Baja, el Rally de Marruecos 2023 y el Dakar 2024

El doble ganador del Dakar, Nani Roma, y su copiloto Álex Haro, ya están en Teruel para iniciar este viernes la Baja España Aragón 2023, única prueba puntuable para la Copa del Mundo FIA de Cross Country Bajas que se celebra en España. Nani Roma liderará el equipo impulsado por M-Sport y Neil Woolridge Motorsport, en colaboración con Ford Performance, para desarrollar el M-Sport NWM Ford Ranger T1+ con el que disputaran, además de la Baja, el Rally de Marruecos 2023 y el Dakar 2024.

Roma, que se ha desplazado hasta el punto de salida de la carrera en un Ford Ranger Raptor, es optimista sobre sus posibilidades, si bien no se cansa de repetir que el proyecto de Ford y M-Sport es primordialmente para 2024, cuando equipo, coche y pilotos estén completamente a punto para poder aspirar a los más altos logros. En esta inminente Baja España Aragón, Nani Roma – Álex Haro llevaran el nº 208 en su Ford Ranger T1+ mientras que sus compañeros de equipo, los sudafricanos Gareth Woolridge – Boyd Dreyer, lucirán el nº 218.

Nani Roma reconoce que “es una maravilla arrancar este proyecto desde la órbita de Ford. La Baja la he ganado nueve veces y mi objetivo no es otro que ganarla de nuevo. Lo que pasa es que hay que ser realistas y tener muy claro que la afrontamos con muchas cosas nuevas, el equipo, el coche… eso hace que nuestro objetivo en realidad sea otro. El Ranger T1+ con el que correremos cuenta con un set-up hecho en los ensayos de Marruecos para otro tipo de terreno más desértico, no es específico para la Baja. Además, hay que tener muy claro que en esta Baja arrancamos el proyecto, tanto para el equipo como para mí, nuestro objetivo es a largo plazo y no es otro que enfocarse de cara al Dakar. Lógicamente la Baja será un buen escaparate para mostrar nuestras intenciones, las de Ford y M-Sport y las mías propias y a eso vamos, por mucho que a mí lo que me agradaría es tener opciones a la victoria. Eso ya vendrá, ahora lo que haremos será empezar, habrá tiempo de estar arriba, de momento vamos a ponerlo todo a punto, yo mismo como piloto también".

El piloto de Folgueroles, que vuelve a la competición tras recuperarse de un cáncer, señala que "el último año ha sido muy complicado para mí y fueron clave las primeras pruebas que hicimos a primeros de mayo en Marruecos, en los que pude comprobar que mi cuerpo reaccionaba bien. Cuando pasas por un proceso complejo como el mío, en el que debes ponerte a punto para volver al estado de forma que tenías antes de la enfermedad, es muy gratificante comprobar que tras 2.500 km de pruebas, algunos días con 500 km a ritmo de carrera, el cuerpo recuperaba bien y al día siguiente seguía rindiendo sin problemas. Lo único que me falta es competir en condiciones de carrera y a eso vamos también".

Nani ha elegido un escenario idóneo para volver, ya que ha ganado la Baja España en nueve ocasiones: "La Baja es muy distinta a cómo era antes. El viernes tenemos la prólogo de menos de 6 km, que será un buen comienzo, y luego un primer tramo de 180 km. Ese primer día ya podremos comprobar donde estamos respecto a la competencia. Hay que tener en cuenta que por delante nuestro habrá un buen número de pilotos y equipos muy rodados que hace un par de semanas corrían la Baja Italia. Al día siguiente tenemos otros dos tramos, de 155 y 171 km. Lo bueno en nuestro caso es que no tenemos ninguna presión, arrancaremos y mejoraremos en cada quilómetro que hagamos. Es una maravilla desarrollar todo este proceso de arranque de un nuevo proyecto desde la órbita de Ford, una de las grandes marcas mundiales y una compañía muy carrerista desde siempre. Desde muchísimo antes de mi entrada en el mundo de las carreras Ford siempre ha estado ahí y que ahora yo forme parte de su familia deportiva es un gran honor. Agradezco a la marca esta gran oportunidad, también a la familia Wilson por haberme elegido para liderar este programa que estamos a punto de estrenar”.