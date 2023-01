Gerard Farrés se mete en la pelea por el 'Tourareg' en T4

El piloto catalán se sitúa cuarto en la clasificación general de SidebySide, a 11'28" del líder de la categoría Baciuska A falta de siete etapas para que concluya el Dakar, Farrés, actual subcampeón de la categoría, va a por todas

Hace un año cuando lideraba el Dakar en prototipos ligeros SidebySide T4, Gerard Farrés cedió la victoria final en la última etapa a su jefe de filas en el South Racing Can Am Factory, el estadounidense Austin Jones, cumpliendo órdenes de equipo. Ahora, el piloto catalán no se debe a nadie más que a sí mismo y a falta de siete etapas para que concluya la presente edición del rally se ha metido de pleno en la pelea por el 'Touareg'.

Farrés (South Racing Can Am Factory) , ha concluído sexto de su categoría este sábado en la séptima etapa del Dakar, a 4' 10'' del vencedor y líder Rokas Baciuska (Red Bull Can-Am Factory) y se sitúa cuarto a 11'28" en la clasificación general de T4.

El debutante Pau Navarro ha sumado su tercer Top-10 en la séptima etapa, que ha completado en novena posición provisional a 11'24" , y se acerca a los diez mejores de su clase (11º) con solo 18 años.

SidebySide T4

Etapa 7:

1. ROKAS BACIUSKA/ORIOL VIDAL (RED BULL CAN-AM FACTORY) 3h 45' 34''

2. CRISTIANO BATISTA/FAUSTO MOTA (SOUTH RACING CAN-AM) a 1' 03''

3. YASIR SEAIDAN/ALEXEY KUZMICH (SOUTH RACING CAN-AM) 2' 51''

4. ERYK GOCZAL/ORIOL MENA (ENERGYLANDIA RALLY TEAM) a 3' 06''

6. GERARD FARRES/DIEGO ORTEGA (SOUTH RACING CAN-AM) a 4' 10''

9. PAU NAVARRO/ MICHAEL METGE (FN SPEED TEAM) a 11' 24''

Clasificación General provisional:

1. ROKAS BACIUSKA/ORIOL VIDAL (RED BULL CAN-AM FACTORY) 33H 08' 46''

2. MAREK GOCZAL/MACIEJ MARTON (ENERGYLANDIA RALLY TEAM) a 5' 42''

3. ERYK GOCZAL/ORIOL MENA (ENERGYLANDIA RALLY TEAM) a 6' 23''

4. GERARD FARRES/DIEGO ORTEGA (SOUTH RACING CAN-AM) a 11' 28''

11. PAU NAVARRO/MICHAEL METGE (FN SPEED TEAM) 2h 36' 37''