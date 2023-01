Sainz, en carrera: Sí y no

Carlos utilizó un ‘jocker’ para reengancharse al rally. Podrá luchar por las victorias de etapa, pero no para la clasificación final Audi ha podido repescar el coche de Carlos Sainz y Lucas Cruz. Ambos han tomado la salida a la séptima etapa con el objetivo de luchar por triunfos parciales

Carlos Sainz, que no pudo acabar la sexta etapa al sufrir un grave accidente en el km 212, ha tomado la salida de la séptima etapa y podrá seguir disputando las etapas hasta llegar el próximo día 16 a Dammam. Sainz, junto a Lucas Cruz, tomaron un camino alternativo para llegar al campamento, puesto que el coche quedó maltrecho y con la intención de tener más tiempo para reparar y seguir la carrera, cuanto menos para seguir evolucionando el Audi RS Q e-tron E2.

Stéphane Peterhansel, que se accidentó en el mismo kilómetro y justo delante de Carlos, no ha podido tomar la salida a la séptima etapa porque Edouard Boulanger, el copiloto del francés, fue evacuado en helicóptero por los servicios médicos con fuertes golpes en la espalda. Tanto el francés como el madrileño estaban en la lista de coches autorizados a tomar la salida a la séptima etapa.

LA LEY DE LA INTERPRETACIÓN La duda que surge ahora es si Carlos Sainz y Lucas Cruz están en carrera o no. La normativa del Dakar, que se ha ido transformando los últimos años y especialmente con la creación del Campeonato del Mundo de Rallye-Raid, cuyo promotor es ASO, propietario del Dakar, tampoco es muy clara al respecto.

Hasta que el Dakar instauró la posibilidad de reengancharse a la carrera, no completar alguna de las etapas en su totalidad suponía el abandono automático de la prueba. Eso es lo que, teóricamente, le habría sucedido a Sainz... Ahora, los equipos que no acaban una etapa o no pasen en un tiempo máximo prefijado por cada uno de los puntos de control que se establecen en cada especial pueden seguir en carrera, pero reciben una penalización tan grande que les deja, automáticamente, sin opciones de victoria ni de aspirar a un puesto entre los mejores.

28 HORAS DE PENALIZACION Carlos Sainz y Lucas Cruz han recibido la ‘Stage Penalty’, que ha ascendido a 28 horas y 45 minutos. Ese es el déficit con el que han reanudado la carrera, al que hay que sumar el tiempo, lógicamente, que ya cedían sobre Al-Attiyah-Baumel (34 minutos y 52 segundos).

Para calcular la penalización a aplicar a cada participante que no completa una etapa se utiliza un baremo fijado por la FIA. Consiste en sumar 10 horas, más el tiempo máximo para completar la etapa, más la penalización establecida para cada 'waypoint' que no hayan validado del recorrido. Esta sanción nunca podrá ser mayor a tres veces el tiempo máximo fijado para completar la etapa.

Carlos Sainz, de todas formas, sigue en carrera con la citada sanción, pero si gana más etapas será considerado el vencedor de las mismas y se sumarán a sus estadísticas. La posición final cuando termine el Dakar será la que figure en sus estadísticas personales y los puntos que pudiese conseguir para el W2RC, el Mundial de Raids, -ya sea por la clasificación final o los que se reparten cada día entre los cinco primeros de la etapa- estarán en su casillero. Por el contrario, según apuntó David Castera no será considerado ‘Dakar finisher’ ni subirá al podio en Dammam con el resto de pilotos que hayan completado el rally.