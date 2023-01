La FIA otorga mayor potencia a los Audi en el Dakar

Carlos Sainz, Stephan Peterhansel y Mattias Ekström serán los principales beneficiados "Yo siempre he dicho que las potencias y los pesos deberían ser iguales, ese es mi discurso de siempre", dijo el madrileño

La FIA entra de lleno en el desarrollo del Dakar. La Federación Internacional ejecutó su potestad de modificar las prestaciones de los coches para igualar su rendimiento, añadiendo mayor potencia para los Audi.

Carlos Sainz, Stephan Peterhansel y Mattias Ekström serán los principales beneficiados por esta decisión. Los tres pilotos podrán contar a partir de mañana, la quinta etapa, con un extra de 11 caballos más.

"Me alegro, porque ellos lo pueden medir y tanto que corría el Audi... pues resulta que no corría tanto. Ellos tienen todos los datos para medir y si nos dan 11 CV es porque han visto que nos faltaba algo", comentaba el conductor madrileño tras la cuarta etapa: "Cada caballo en bienvenido, claro. Pero yo siempre he dicho que las potencias y los pesos deberían ser iguales, ese es mi discurso de siempre".