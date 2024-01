Al-Attiyah, contra Sainz: "Trataré de ayudar a Loeb"

Nasser Al-Attiyah, ganador de las últimas dos ediciones del Dakar, ha perdido este viernes todas sus opciones de revalidad la corona, al perder más de dos horas por un fallo mecánico de su nuevo Hunter T1+. Dolido por su descarte y rabioso por las declaraciones del líder Carlos Sainz, que recordaba que los éxitos se consiguen "con humildad", después de que el qatarí empezara el rally pronosticando que los Audi "se irán a casa en tres días", Nasser ha advertido que a partir de ahora va a ayudar a Loeb a ganar.

Al-Attiyah y Loeb han pasado de ser rivales encarnizados a compañeros de escuadra. El pentacampeón del Dakar dejó la estructura de Toyota para compartir equipo con el nueve veces campeón del mundo de rallies (WRC), que en las últimas ediciones terminó segundo con un Hunter de Prodrive. Además ambos serán las 'puntas de lanza' de Dacia en 2025, junto a la española Cristina Gutiérrez, cuando este constructor desembarque en el Dakar.

"Abrir pista fue bastante bien, no era fácil. Sabíamos que perdíamos tiempo, pero bueno, estaba bien y estaba muy contento. Pero a falta de 50 kilómetros para la meta rompimos el cojinete de dirección y no pudimos hacer nada.Tuvimos que esperar a que llegara nuestro camión de asistencia y reparara el coche. Al menos pudimos acabar la etapa, pero sin duda no ha sido un buen día para nosotros. Intentaremos seguir y ver qué podemos hacer", ha comentado Al-Attiyah al término de la sexta etapa.

"No todo se ha acabado, pero intentaremos jugar ahora por el título Mundial (W2RC) y quiero ayudar también a Seb (Loeb) y estar a su lado. Por lo menos él puede ganar este Dakar. Haré todo lo que pueda para que gane él. Somos un equipo" ha lanzado Nasser. Un aviso dirigido a los dos hombres de Audi que ahora mismo encabezan la clasificación: Carlos Sainz, y al sueco Ekström. Loeb, que hoy se ha apuntado su segunda especial en el Dakar 2024, marcha a 29'31 del madrileño en el ecuador del rally.