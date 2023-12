¿Quién es Tyrese Spicer, el primer 'pick' del Draft de la MLS 2024?

La Major League Soccer eligió este miércoles a sus nuevos jugadores jóvenes en el MLS SuperDraft 2024. Como primera elección, Toronto FC drafteó al mediocampista de Lipscomb University, Tyrese Spicer, que fue anunciado previamente como una contratación de último año previo al MLS SuperDraft 2024 de adidas.

¿Quién es Tyrese Spicer?

Nativo de Trinidad y Tobago, Spicer fue un delantero destacado en Lipscomb University, anotando 29 goles y 18 asistencias en su carrera universitaria en 57 partidos. En 2023, Spicer fue nombrado All-American del primer equipo de entrenadores de United Soccer después de liderar la Conferencia ASUN con 14 goles en 16 partidos jugados, incluyendo una notable racha anotadora de 10 partidos. El atacante también obtuvo los honores de semifinalista del Trofeo MAC Hermann por sus actuaciones esta temporada.

Spicer se convierte en el segundo jugador elegido como la primera selección general por Toronto FC, uniéndose a la leyenda de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos y de la MLS, Maurice Edu. Edu apareció en 38 partidos para Toronto desde 2007-08, anotando 5 goles y agregando dos asistencias.

Spicer es el primer jugador de la Universidad de Lipscomb en ser la primera selección general en el MLS SuperDraft y Lipscomb es la 13ª universidad diferente en tener a un jugador elegido como la primera selección en la historia del SuperDraft.

Los otros 'picks'

Los Colorado Rapids seleccionaron a Wayne Frederick de Duke University con la segunda selección general y a Kimani Stewart-Baynes de Maryland, un fichaje de Generation adidas, siendo la cuarta selección general con una selección que adquirieron del LA Galaxy en agosto de 2023. Inter Miami CF intercambió la tercera selección general con FC Dallas con un intercambio durante el día del draft, que Dallas utilizó para seleccionar al delantero de Oregon State, Logan Farrington. Austin FC completó las cinco primeras selecciones al seleccionar a Nate Jones de University of Washington quienes sus derechos luego fueron intercambiados con Colorado Rapids durante un intercambio en el draft.

Colorado, que se convirtió en el primer equipo con dos de las cinco primeras selecciones en el MLS SuperDraft desde D.C. United en 2021, terminó el día con los derechos de tres de los cinco mejores jugadores seleccionados en el draft: Frederick (N° 2), Stewart-Baynes (N° 4) y Jones (No. 5).

Cinco universidades contaron con varios jugadores seleccionados en la primera ronda, liderados por tres de West Virginia: Marcus Caldeira (No. 20, Minnesota United FC), Yutaro Tsukada (No. 25, Orlando City SC) y Jackson Lee (No. 28, LAFC). Lipscomb, que fue la única universidad que contó con dos selecciones entre los 10 primeros con Spicer (No. 1) y Malachi Jones (No. 8, NYCFC), Georgetown, Virginia y Washington también tuvieron varios jugadores seleccionados en la primera ronda.