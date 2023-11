'The Messi Experience World Tour' llegará a 150 ciudades

Miles de personas ya han comprado su entrada para ser los primeros en vivir esta increíble experiencia en Miami La experiencia sumergirá a los visitantes en 75 minutos de emoción, inspiración y entretenimiento, conectando a los aficionados con la leyenda rosarina

"The Messi Experience: A Dream Come True" se prepara para desencadenar la magia futbolística del astro argentino en una épica gira mundial que llevará la experiencia a 150 ciudades en todo el mundo.

Este innovador proyecto, una colaboración entre Primo Entertainment y Moment Factory, ya ha captado la atención de los miles de fanáticos del fútbol en Miami que ya han comprado la entrada para el estreno el próximo 25 de abril.

Ahora, ‘The Messi Experience’ anuncia un emocionante World Tour que comenzará en Estados Unidos y viajará a Europa, varios países de Sudamérica y Asia, entre otros.

Con la venta al público ya abierta en www.themessiexperience.com, la fiebre por formar parte de esta aventura multimedia está alcanzando nuevas cotas. Aquellos que ya aseguraron sus entradas para el estreno en Miami en abril de 2024 son solo los primeros afortunados, ya que en los próximos días se anunciarán nuevas ciudades que formarán parte de este emocionante itinerario global.

Europa, donde Messi desarrolló gran parte de su carrera, será testigo de la inigualable experiencia que abarcará desde sus momentos más memorables con el F.C. Barcelona hasta sus hazañas en los terrenos de juego de la Liga de Campeones. Los fans europeos tendrán la oportunidad de revivir los momentos emblemáticos que marcaron la trayectoria de Messi en este continente, donde dejó una huella imborrable.

Sudamérica, la tierra que vio crecer y triunfar a Messi con la selección argentina, será también el corazón de esta experiencia. Desde sus primeros días en Rosario hasta la conquista de la Copa del Mundo 2022 y su llegada al Inter Miami, los seguidores sudamericanos podrán sumergirse en la narrativa inspiradora de Messi y sentir la conexión única que tiene con esta región del mundo.

En Asia, donde Messi es seguido por millones de admiradores, la expectación alcanza niveles sin precedentes. La admiración y el cariño que despierta Messi en Asia es de otro planeta y ‘The Messi Experience’ ofrecerá a los fans de la región la oportunidad de acercarse al ícono del fútbol de una manera nunca antes vista.

"La respuesta de los fans ha sido abrumadora, y estamos encantados de llevar 'The Messi Experience' a 150 ciudades en todo el mundo", expresaron Andrés Naftali y David Rosenfeld, cofundadores de Primo Entertainment. "Este no es solo un evento, es un World Tour que permitirá a los seguidores de Messi de todo el mundo sumergirse en la extraordinaria vida y carrera de este ícono del fútbol".

La experiencia, con una duración de aproximadamente 75 minutos, se desarrollará en un espacio interactivo de 2,300 m2 que presenta 9 instalaciones temáticas. Desde los primeros años en Rosario hasta la victoria en el Mundial de 2022 con Argentina, los visitantes vivirán una inmersión total en la vida y los logros de Messi. Este viaje emocional incluirá la oportunidad de emular el entrenamiento en el campo, actualizaciones de marcadores en tiempo real y la posibilidad de interactuar con Messi a través de la Inteligencia Artificial Avanzada.

"The Messi Experience: A Dream Come True" abrirá sus puertas al público en el Hangar at Regatta Harbor en Coconut Grove de Miami el 25 de abril de 2024, antes de comenzar su travesía por 150 ciudades de todo el mundo.

Las entradas para las nuevas ciudades anunciadas estarán disponibles en www.themessiexperience.com.