El sorprendente once ideal de la MLS 2023... ¡Sin Messi, Busquets ni Jordi Alba!

Luciano Acosta, Héctor Herrera, Thiago Almada y 'Cucho' Hernández, son algunos de los nombres destacados en el mejor once del año de la Major League Soccer La liga estadounidense premia la continuidad a lo largo de la temporada y Messi, Busquets y Jordi Alba llegaron en el tramo final al Inter Miami

A falta de conocer al campeón final de la MLS en 2023, la postemporada de la Major League Soccer le sirve a la liga para repartir los premios a los mejores del año en cada categoría. Tras anunciarse a Luciano Acosta, de FC Cincinnati, como el mejor jugador del año (MVP Landon Donovan 2023), la competición ha dado a concoer a los mejores once futbolsitas de la temporada, con la grana usencia de los exculés que llegaron a Estados Unidos este verano, como Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, de Inter Miami.

De hecho, los tres tenían complicado estar entre los elegidos por ese mismo motivo. La MLS premia la continuidad a lo largo del año. En el caso de Messi, solo pudo jugar seis partidos de temporada regular por culpa de una lesión, un factor clave para que el Inter Miami se quedara fuera de los 'playoff', y sus intervenciones más destacadas fueron en verano en la Leagues Cup, un nuevo torneo que supuso el primer trofeo en la historia del club de Florida.

