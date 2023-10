Miami estrenará en 2024 la gira mundial ‘The Messi experience’

Se trata de una aventura multimedia única en la que los visitantes recorrerán la trayectoria del ‘10’ desde sus inicios en Rosario hasta hoy Se podrá emular su plan de entreno, hacerse un selfie virtual e incluso hablar con él gracias a la IA. La preventa de entradas ya está en marcha

La ciudad de Miami será escenario para el estreno mundial del primer espacio multimedia e interactivo dedicado a la figura de Leo Messi. El World Tour, 'The Messi Experience. A dream come true', tendrá su primera parada el próximo 24 de abril en esta ciudad del estado de Florida a la que el astro argentino se trasladó el pasado mes de julio para continuar con su formidable carrera tras proclamarse Campeón del Mundo con Argentina.

El proyecto, puesto en marcha por Primo Entertainment y Moment Factory, es el primero y único de sus características hasta la fecha. A través de múltiples espacios y actividades interactivas, los visitantes se sumergirán en un viaje que los llevará a recorrer la trayectoria de la estrella del futbol mundial desde su infancia en Rosario, Argentina, hasta la actualidad.

Desde este 18 de octubre se ha abierto el plazo para acceder a la preventa exclusiva de entradas que arrancará una semana más tarde, el 25 de octubre, con el lanzamiento de un número muy limitado de tickets. Las entradas para el público general podrán adquirirse, una vez finalizado el proceso de preventa, el 26 de octubre, en www.themessiexperience.com.

'The Messi Experience' se presenta como una espectacular atracción interactiva que llevará a los visitantes por un viaje único a través de la vida de su protagonista. Una historia de dedicación, sueños de infancia y triunfos, que les permitirá descubrir al hombre detrás de la leyenda.

"Estoy muy emocionado de ser parte de este proyecto que permite a los seguidores acercarse a mi trayectoria dentro y fuera del campo", ha comentado Leo Messi. "A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia ofrecerá una oportunidad única para revivir los momentos más memorables y sentir las emociones que han marcado mi camino".

Los fans de Messi se verán inmersos, como nunca antes y junto a su figura, en diez experiencias físicas y digitales, tanto dentro como fuera del campo. Comenzando desde los primeros años en su ciudad natal de Rosario, su llegada y trayectoria en el F.C. Barcelona, o su victoria en el Mundial de 2022 con Argentina. Esta espectacular y personalizada aventura llevará a los visitantes a través del viaje emocional de un niño que se convirtió en leyenda.

"Estamos entusiasmados de ser parte de una experiencia tan extraordinaria", han firmado Andrés Naftali y David Rosenfeld, cofundadores de Primo Entertainment. "Messi, como leyenda viviente, es un ejemplo perfecto de cómo todas las generaciones pueden superar los desafíos y tener éxito. Esta experiencia inmersiva en Miami será de 75 minutos de inspiración, emoción, entretenimiento y diversión para que todos disfruten".

'The Messi Experience: A dream come true' abrirá sus puertas al público el 25 de abril del año que viene en el Hangar at Regatta Harbor en Coconut Grove de Miami. Allí permancerá por un tiempo limitado antes de continuar el World Tour dando paso hacia otras ciudades del planeta.