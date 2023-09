Messi, providencial en Los Ángeles

Messi dio las asistencias para el 2-0 de Alba y el 3-0 de Campana Asistieron famosos como el príncipe Enrique, los actores Leonardo Di Caprio, Selena Gómez y Gerard Butler,

Ante la mirada de muchísimas estrellas y celebridades de Hollywood en la grada, el argentino Lionel Messi se paseó este domingo en el césped del Banc of California de Los Ángeles y, pese a no marcar, dirigió con dos asistencias el contundente 1-3 del Inter Miami al Los Ángeles FC.

Los goles del argentino Facundo Farías, el español Jordi Alba, su primer tanto en Estados Unidos, y del ecuatoriano Leonardo Campana lanzaron a un Inter Miami que dejó la última plaza del Este de la MLS y está ahora a ocho puntos del DC United, que marca los puestos de 'playoffs', con dos partidos menos.

El equipo de Gerardo 'Tata' Martino dejó atrás el empate sin goles del miércoles en casa ante el Nashville y selló una trascendental victoria para alimentar sus ambiciones de llegar a la postemporada, cuando se le abren por delante dos semanas de competición sin poder contar con Messi, concentrado con la selección argentina para las eliminatorias mundialistas.

Fue la segunda victoria consecutiva fuera de casa para el Inter Miami, que antes de esta racha había ganado sólo una vez de once este año, mientras que el Los Ángeles FC cayó por segunda vez seguida en casa tras perdonar una enorme cantidad de oportunidades de gol que pudieron cambiar la historia del encuentro.

Messi dio las asistencias para el 2-0 de Alba y el 3-0 de Campana y lleva ahora once goles y cinco asistencias en once partidos con su nuevo equipo, con el que ya fue campeón de la Leagues Cup y es finalista de la Copa US Open.

Momentazo hermoso post LAFC-Inter Miami.



Chiellini se acerca a Lionel y le pide sacarse una foto con su hija Nina. Él busca el celular en la carterita de Nina, mientras Messi espera.



Luego, le agradece y se ríen. Miren la reacción de las nenas… 🇦🇷🥹pic.twitter.com/m64x83OXLU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 4 de septiembre de 2023

Lo hizo ante la mirada de celebridades y famosos como el príncipe Enrique, los actores Leonardo Di Caprio, Selena Gómez y Gerard Butler, el cantante Liam Gallagher o el baloncestista LeBron James.

Le costó acostumbrarse al terreno de juego al Inter Miami, que en el primer cuarto de hora sufrió el empuje de un LAFC ofensivo, determinado, que perdonó dos grandes oportunidades de gol con Bouanga.

El gabonés falló la primera al gestionar de la peor forma un contragolpe, sin pasar el balón a Vela, libre a su lado en el área de penalti, y falló otro mano a mano ante Callender, que paró su disparo.

En el momento de máximos apuros, el Inter Miami supo aprovechar su primera ocasión, con un derechazo raso de Facundo Farías dentro del área al cuarto de hora, que dio ventaja al equipo de Martino.

El LAFC creó situaciones de peligro con facilidad, pero fue el mal día de Bouanga en frenarle. El gabonés tuvo otro mano a mano con Callender, pero falló al disparar fuera.

Y eso que el Inter Miami, pese a mostrar fragilidad defensiva, tuvo una enorme ocasión para ampliar distancias en las botas de Messi, pero el argentino se topó con una gran parada de McCarthy para la sorpresa de todo el estadio. Hasta Selena Gómez, en la grada, se quedó boquiabierta.

No cambió el guión en la reanudación, con el LAFC creando los principales peligros y el Inter Miami, anotando.

En el 51, Messi aprovechó la mala posición defensiva angelina para encontrar un pase al hueco para Jordi Alba, quien anotó con tranquilidad frente a McCarthy para celebrar su primer gol con el Inter Miami.

Bouanga, siempre muy activo por la banda izquierda, y Vela tuvieron buenas oportunidades para intentar reabrir el partido, pero les volvió a faltar pegada.

Y, en el 83, Messi lideró un contragolpe y ofreció a Campana el cómodo balón para el 3-0.

Con el partido ya sentenciado, en el minuto 90, el LAFC logró el tanto del honor de la mano de Hollingshead, aunque se quedó como una muy pequeña consolación tras un partido en el que su falta de pegada le costó los tres puntos.

- Ficha técnica:

1. Los Ángeles FC: McCarthy; Palencia (Palacio, m.62), Long, Chiellini (Murillo, m.52), Hollings; Acosta (Tillman, m.48), Sánchez, Bogusz; Vela, González (Olivera, m.62), Bouanga.

3. Inter Miami: Callender; Yedlin, Avilés, Kryvtsov, Miller, Alba (Allen, m.82); Gómez (Ulloa, m.86), Busquets, Cremaschi (Arroyo, m.73); Messi, Farías (Campana, m.74).

Goles: 0-1, m.14: Farías. 0-2, m.54: Alba. 0-3, m.83: Campana. 1-3, m.90: Hollingshead.

Árbitro: Ted Unkel (USA). Amonestó a Bogusz (m.3), Palacios (m.77), Tilllman (m.79), y a Yedlin (m.63), Farías (m.72)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la MLS disputado en el estadio Banc of California ante 22.000 espectadores.