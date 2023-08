Messi no piensa en su retirada

El astro argentino habló para 'Apple TV' y no quiso poner fecha a su retirada Para el jugador, "lo más importante es disfrutar lo que queda"

Leo Messi se encuentra en su recta final de su maravillosa carrera futbolística. Pese a ello el jugador aún no quiere marcarse ninguna fecha para poner punto y final a una carrera dificilmente igualable en cuanto a títulos colectivos, como títulos individuales. En una conversación con el periodista Tony Cherchi de 'Apple TV', el jugador admite que no piensa en que va a hacer una vez ya no sea futbolista.

Messi admite que no piensa más allá de esta temporada: “Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda”.

El campeón del mundo con la albiceleste solo quiere disfrutar de esta nueva etapa en Miami: “Creo que para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho. Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo en este momento. Disfrutar de cada momento, sobre todo porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada”.

Admite que sus dos últimas temporadas en el PSG no fueron faciles, y gracias a la selección pudo desconectar de su día a día en la capital francesa: “Mi felicidad siempre fue jugar al fútbol y poder divertirme. Hoy lo puedo seguir haciendo acá, que era uno de los motivos por lo que fue esta decisión. Volver a disfrutar de lo que había perdido un poco. Mis escapadas a la selección eran mis momentos más felices porque disfrutaba del lugar en el que estaba, de mis compañeros y quería llegar acá para encontrar lo mismo. Gracias a Dios lo encontré”.