El sorprendente nuevo destino de Umtiti para relanzar su carrera

Samuel Umtiti no acaba de hacerse un hueco en el Lille y podría estar meditando su salida en el mercado de enero para encontrar un proyecto en el que tenga más protagonismo tras su rescisión de contrato con el Barça. El central francés sí tuvo muchos minutos en su paso por el calcio en el Lecce, pero decidió regresar a Francia a pesar de tener algunas propuestas de Arabia Saudí. No ha sido titular con regularidad y en Turquía le quieren.

Umtiti maneja ahora una oferta del Basaksehir para lo que resta de temporada. El club turco, que está en la zona media baja de la tabla, busca incorporar a un central con experiencia en este mercado y estaría dispuesto a realizar un esfuerzo y darle una oportunidad a Umtiti. En Italia parece que también algunos equipos se han interesado por su situación aunque todavía no hay nada concreto.

El jugador francés rescindió contrato este verano con el club blaugrana y puso fin a unos años complicados a causa de sus problemas físicos. El club blaugrana no contaba con él a pesar de que sus primeros años como barcelonista tuvo un rendimiento más que óptimo. En Italia recuperó su mejor versión, pero el Lecce no pudo retenerle económicamente y su regreso a Francia no ha tenido el éxito esperado. Ahora, Umtiti buscaría un equipo que le diese ritmo de juego con minutos, algo que necesita para tener un buen rendimiento tal y como se demostró en Italia.