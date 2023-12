Mercado de Fichajes, en directo: rumores y última hora de Barcelona, Real Madrid...

El juvenil del Partizan de Belgrado, Matija Popovic, ya ha elegido su nuevo destino. A pesar de contar con el interés de equipo como Madrid y Barça, el joven futbolista serbio se ha decantado por jugar en la Serie A con el Milan.

Tal y como ha ido informando Fabrizio Romano, el delantero de 17 años, que quedaba libre el 31 de diciembre de este año, ha decidido firmar con el club italiano, con el que ya ha tenido diversas conversaciones estos últimos meses. De esta forma, el Milan se asegura un jugador ofensivo destinado a marcar diferencias en Europa.

🔴⚫️ AC Milan & Serbian talent Matija Popović, deal on the right track — club confident since November. 🇷🇸 https://t.co/gjMpMK5U6B