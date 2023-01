¿Jugará Lewandowski contra el Atlético de Madrid?

El juez reunirá a las partes esta semana y decidirá si mantiene o no la cautelar a la sanción del polaco Oirá a todas las partes, pero, teniendo en cuenta que el viernes es fiesta, podría esperar a pronunciarse a la próxima semana

El polaco Robert Lewandowski pudo jugar contra el Espanyol el pasado sábado pero todavía no sabe si lo podrá hacer el domingo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Está a la espera de que se pronuncie el juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid.

Lewandowski pudo actuar ante el Espanyol después de que dicho juzgado le concediese la cautelar que había solicitado el Barça, pero ahora el juez deberá pronunciarse sobre el fondo de la sanción.

El polaco fue sancionado con tres partidos tras ser expulsado ante Osasuna en el último partido liguero antes del parón por el Mundial de Qatar. El Comité de Competición le impuso un partido de sanción por la expulsión y dos más por un gesto de desconsideración hacia el árbitro que recogió en el acta Gil Manzano. El Barça acudió al Comité de Apelación de la Federación Española, que rechazó el recurso presentado por el club y mantuvo la sanción de tres partidos a Lewandowski. El club blaugrana acudió entonces al TAD, que todavía no ha resuelto sobre el fondo de la sanción y que denegó la suspensión cautelar de la sanción.

Fue entonces cuando el Barça decidió acudir a la justicia ordinaria. El pasado 29 de diciembre, un día antes de la disputa del derbi, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid sí concedió la suspensión cautelar de la sanción a Lewandowski. El juez recordó que los tres partidos de suspensión, de no suspenderse cautelarmente la sanción, y ante una eventual anulación de la misma por el TAD o por los tribunales, que incluye el partido del derbi de este 31 de diciembre contra el RC Deportivo Espanyol (si no es jugado por Robert Lewandowski) serían irrecuperables. "La reparación, ante una eventual estimación de su recurso por el TAD o por la jurisdicción, sería imposible, porque no cabe en tales casos pensar en una indemnización. El daño, en fin, sería irremediable e irreparable", decía el auto del juez.

ENCUENTRO ESTA SEMANA

En el mismo auto, el juez explicó que su decisión no perjudica los intereses generales puesto que, de no estimarse el recurso del FC Barcelona ante el TAD, los tres partidos de suspensión se cumplirían tras la firmeza administrativa. Llegados a este punto, esta misma semana, pues el plazo es de tres días hábiles, debe el juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid reunir a todas las partes. Es decir, a los abogados del Barça y a los del TAD. También podría personarse la Federación Española. Tras este encuentro y oír a todas las partes, decidirá si mantiene la cautelar o la deja sin efecto. Eso sí, la resolución del juez podría no llegar hasta la próxima semana teniendo en cuenta que este viernes es festivo. Xavi deberá esperar unos días para saber si podrá contar con Lewandowski ante el Atlético.