Xavi tiene en mente otro 'castigo' para el día de Reyes

El técnico podría dejar a su plantilla sin festividad de Reyes si el equipo tropieza en la Copa del Rey El equipo tuvo que entrenar el día 1 de enero por su traspié contra el Espanyol

El Barça no ha empezado el año con buen pie pues Xavi Hernández, entrenador del equipo, 'castigó' a los jugadores por su empate cosechado en el derbi del Camp Nou en el último día del año. Era una penalización para los jugadores pues el entrenamiento estaba planificado pero podía anularse en el caso de que el equipo se impusiera al Espanyol. El Barça no solo no logró su propósito, se dejó empatar un partido que tenía en la mano y acabó cediendo los dos puntos que le dejan sin margen al frente de la clasificación. Como consecuencia, los jugadores tuvieron que ir a entrenar hoy para corregir errores cometidos. No deja de ser algo anormal pues habitualmente el Barça no entrenaba esta festividad.

Xavi Hernández, que en la rueda de prensa admitió su malestar por el empate, tiene otra sanción en mente para sus jugadores, según ha desvelado la Sexta. El técnico tiene señalado en rojo el partido de este jueves, 4 de enero, en Alicante contra el Intercity, de la Primera RFEF. Es el estreno del equipo en la Copa del Rey, otro de lo grandes retos del Barça tras el chasco en la Liga de Campeones, y Xavi no quiere quedarse sin otra competición. Sabe, además, del peligro que supone estas eliminatorias, a partido único dado que no hay margen para el error y la motivación extra con la que se presentara el InterCity.

Así pues, Xavi no piensa asumir esta competición como un título menor y la idea inicial es la de llevarse a Alicante a los pesos pesados del equipo. El chasco contra el Espanyol aumenta la atención sobre este partido. En el caso de que el Barça le fuera mal y cayera eliminado, Xavi Hernández -según la Sexta- tiene pensado no anular el entrenamiento previsto para la festividad de Reyes y los jugadores deberían ir a entrenar el 6 de enero. El Barcelona juega un partido de Liga clave contra el Atlético de Madrid el 8 de enero que puede ser decisivo para el desarrollo de la competición. Todo ello antes de partir a Arabia Saudí para disputar la Supercopa.

Xavi no está dispuesto a que el equipo vuelva a tropezar en este momento complicado de la temporada.