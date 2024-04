Nadal: "Es la última vez que voy a jugar aquí en Madrid"

Rafa Nadal confirmó en rueda de prensa que este miércoles saltará a la pista Manolo Santa para disputar su primer partido en el Mutua Madrid Open. Y lo hará con el convencimiento de que esta será probablemente la última edición que dispute en el torneo madrileño, en el que ha ganado hasta en cinco ocasiones.

"Para mí siempre ha sido especial jugar en Madrid. El apoyo que he recibido aquí se me hace difiícil decir que lo he recibido en otro lugar", comenzó el balear con gesto serio en su comparecencia con los medios. "Estoy preparado para salir a jugar mañana. Para mi es importante poder salir a jugar en esta pista por última vez", afirmó, reiterando que "es la última vez que voy a jugar aquí en Madrid".

También fue preguntado el balear sobre un posible homenaje en Madrid, algo que no se dio en Barcelona, según explicó la organización, por petición del jugador. "En la vida las cosas no son blanco o negro, es difícil en según qué tipo de momentos. Ha pasado muchas veces, la gente siempre mantiene la esper anza de que todo se solucione. Yo siempre he sido una persona positiva pero ahora es lo que hay, homenajes o no homenajes... yo soy una persona tranquila, no muy dado a grandes cosas y cada lugar decidirá lo que tenga que hacer. No me tienen que preguntar, que hagan lo que tengan que hacer y estará bien. Solo aspiro a salir, jugar bien y divertirme".

"Nadie tiene que demostrame nada, ya me han demostrado suficiente durante mi carrera y eso es lo importante", zanjó Rafa al respecto.

En cuanto a lo que sería idóneo, Rafa apuntó que es "dificil" de decir, aunque "sería poder jugar, no tener mucha limitación y pase lo que pase da igual. Aunque perdiera sería positivo. Las sensaciones durante la semana no han sido perfectas, por como soy quizás no saldría mañana pero es Madrid y hay muchas cosas que me llevan a querer salir a jugar".

Roland Garros, en duda

Una afirmación con la que puso en duda su participación en Roland Garros, su gran objetivo. "No estoy renunciando a nada en las próximas semanas pero no estoy en un proceso hacia arriba. Voy a probar sin tratar de confundiros. No sé qué pasará las siguientes tres semanas, yo voy a seguir peleando para poder jugar París y si se puede se puede jugaré, y si no, no".

Nadal durante uno de sus partido en Roland Garros / EFE

"No voy a jugar París como estoy hoy. Si mañana fuera París no saldría a pista. Solo saldré si me siento capacitado para competir bien. Voy a intentar darme las posibilidades para que esto suceda", aclaró el balear que tiene otros retos por delante este verano, además de la Copa de Mosqueteros. "No se acaba todo en Roland Garros, hay unas olimpiadas por delante y diferentes formatos que también me hace ilusión jugar", aseguró.

"Soy una persona competitiva y es difícil jugar sin poder dar el máximo. Aunque emocionalmente para mi es bonito verme jugando, interiormente hay momentos y momentos. Jugar Barcelona y después tener que dejarme ir...no me hace feliz. Si hubiera intentado ser feliz en Barclona no estaría aquí. Más allá de ganar me hace feliz esforzarme al máximo para intentar conseguir el objetivo", comentó a la pregunta de si ha sido feliz estos últimos partidos. Ganar o perder es parte de nuestra vida y en mi carrera tengo muy pocas veces la sensación de haber vuelto a casa sin haber hecho lo posible porque las cosas salgan bien.

El tiempo no es infinito y hago las cosas que tengo que hacer para ver si hay una salida hacia adelante.

Sobre su joven rival de este miércoles, Darwin Blanch, comentó que "no le he visto jugar mucho, hay una diferencia de edad muy grande, es un jugador joven con mucho potencial y espero salir ahí y hacer lo que tengo que hacer. Lo primero disfrutar de los últimos momentos aquí e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Espero estar en condiciones de luchar por el partido mañana".