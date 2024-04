Mutua Madrid Open: Partidos y orden de juego hoy, jueves 25 de abril

Nueva jornada en el Mutua Madrid Open con un claro protagonista. Rafa Nadal debuta hoy ante el joven estadounidense Darwin Blanch en el que será el duelo estrella del día en la Caja Mágica.

Nadal ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que afirmó que este iba a ser su último Mutua Madrid Open y aseguró que las sensaciones en los entrenamientos durante la semana no han sido buenas. "Si no fuera Madrid, no jugaría", comentó. Por tanto, el partido de este jueves marcará el inicio del final de Rafa en Madrid. El duelo está previsto en el cuarto turno de la pista central, no antes de las 17.00 horas.

Tras el encuentro entre Nadal y Blanch entrará en juego la número uno del ranking WTA, Iga Swiatek, que se medirá a la china Xiyu Wang. En clave española, en la pista 3 Sara Sorribes se enfrentará a Elina Svitolina en el primer choque del día. Tras ellas entrará en pista la gallega Jessica Bouzas en un duelo contra Jelena Ostapenko.

En el cuadro masculino, la presencia española estará representada por Roberto Bautista, Roberto Carballés y Albert Ramos en duelos contra Daniel Elahi Galan, Dominik Koepfer y Pavel Kotov, respectivamente.

Orden de juego del jueves 25 de abril:

Manolo Santana Stadium

Comienza a las 11:00

Yoshihito Nishioka - Felix Auger-Aliassime

No antes de las 12:30

Naomi Osaka - Liudmila Samsonova

Seguido por

Coco Gauff - Arantxa Rus

No antes de las 17:00

Darwin Blanch - Rafael Nadal

No antes de las 19:00

Iga Swiatek - Xiyu Wang

Arantxa Sanchez Stadium

Comienza a las 11:00

Donna Vekic - Maria Sakkari

Seguido por

Richard Gasquet - Lorenzo Sonego

Seguido por

Daniel Elahi Galan - Roberto Bautista Agut

No antes de las 17:00

Anna Karolina Schmiedlova - Ons Jabeur

Seguido por

Dominik Koepfer - Roberto Carballes Baena

Stadium 3

Comienza a las 11:00

Sara Sorribes Tormo - Elina Svitolina

Seguido por

Jelena Ostapenko - Jessica Bouzas Maneiro

Seguido por

Zhizhen Zhang - Miomir Kecmanovic

Seguido por

Albert Ramos-Vinolas - Pavel Kotov

Seguido por

Alex Michelsen - Joao Fonseca

Court 4

Comienza a las 11:00

Tomas Machac - Emil Ruusuvuori

Seguido por

Dusan Lajovic - Thiago Monteiro

No antes de las 14:00

Beatriz Haddad Maia - Sara Errani

Seguido por

Maria Lourdes Carle - Veronika Kudermetova

Seguido por

Leylah Fernandez - Anastasia Potapova

Court 5

Comienza a las 11:00

Victoria Azarenka - Tatjana Maria

Seguido por

Emiliana Arango - Dayana Yastremska

Seguido por

Alexandra Eala - Sorana Cirstea

Seguido por

Elise Mertens - Sloane Stephens

Court 6

Comienza a las 11:00

Alejandro Tabilo - Flavio Cobolli

Seguido por

Christopher O'Connell - Matteo Arnaldi

Seguido por

Yannick Hanfmann - Jakub Mensik

Seguido por

Aleksandar Kovacevic - Hamad Medjedovic

Court 7

Comienza a las 11:00

Madison Keys - Irina-Camelia Begu

Seguido por

Nadia Podoroska - Emma Navarro

Seguido por

Ashlyn Krueger/Erin Routliffe - Sofia Kenin/Bethanie Mattek-Sands

Seguido por

Giuliana Olmos/Alexandra Panova - Miyu Kato/Nadiia Kichenok

Seguido por

Jessica Bouzas Maneiro/Victoria Jimenez Kasintseva - Barbora Krejcikova/Laura Siegemund

Court 8

Comienza a las 11:00

Pedro Cachin - Sebastian Ofner

Seguido por

Max Purcell - Marcos Giron

Seguido por

Katie Boulter/Marketa Vondrousova - Eri Hozumi/Makoto Ninomiya

Seguido por

Xinyu Wang/Saisai Zheng - Monica Niculescu/Alycia Parks