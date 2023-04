Alcaraz, a resetearse de cara al duelo ante Dimitrov

Este domingo Carlitos tiene una dura cita en la Caja Mágica frente al tenista búlgaro En su debut sufrió más de lo previsto y no quiere pasar por lo mismo en tercera ronda

Carlos Alcaraz está totalmente mentalizado para afrontar el partido de tercera ronda del Mutua Madrid Open, donde se enfrentará no antes de las 20.00 horas al búlgaro Grigor Dimitrov, un jugador acostumbrado a complicar los partidos a sus rivales gracias a un talento que sin embargo ha ido de más a menos las últimas temporadas.

Carlitos superó la prueba del debut con un aprobado en cuanto al juego y las sensaciones, pero con matrícula de honor en la gestión de los problemas a los que se afrontó frente al finlandés Emil Ruusuvuori (2-6, 6-4 y 6-2), quien le puso en serias dificultades obligándole a remontar un primer set al no hallar el tenis agresivo que le caracteriza sobre una pista.

Pero como el propio Alcaraz recordó en la posterior rueda de prensa que cuando es necesario hay que cambiar el chip: “Muchas veces no conseguimos disfrutar o jugar a nuestro mejor nivel, y hay que aceptar eso con humildad. A veces hay que jugar a otro juego, aunque no sea mi estilo. Excepto el tercer set, que he jugado un poco más a mi juego, hasta ese momento había que ponerse el mono de trabajo. Aunque no disfrutase tanto como en otros partidos, había que sacarlo adelante”.

Aclaraz encontró en Emil Ruusuvuori a un duro rival | AFP

Una vez más, el murciano demostró tener la cabeza en su sitio y explicitó esa madurez que asegura que es lo que ha cambiado tras un año de ensueño en 2022 donde consiguió ganar cinco títulos, entre ellos un Gran Slam (US Open) y dos Masters 1000 (Miami y Madrid).

A Dimitrov tan solo se han enfrentado en una ocasión, en tercera ronda del Masters 1000 de París del año pasado y el murciano se llevó el triunfo por 6-1 y 6-3. Este domingo el escenario será completamente diferente, en Madrid y sobre tierra batida, lo que beneficia todavía más al juego del tenista español. Pero no hay que confiarse ante el jugador búlgaro, con un revés a una mano que ha mejorado ostensiblemente y un potente drive.