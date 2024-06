Bojan: "Ahora debutan jugadores demasiado jóvenes, los necesitamos más que nunca"

Este miércoles se ha realizado la presentación del Top-100 de futbolistas nominados al Golden Boy en Peruggia, donde ha asistido el coordinador del área de fútbol del Barça, Bojan Krkic; junto al miembro de la comisión deportiva Joan Soler. Allí, el exfutbolista ha repasado la actualidad del club blaugrana y la situación de los jóvenes jugadores en el primer equipo.

"El Barça, como club e historia, se caracteriza por dar mucha importancia a los jóvenes. Los nuevos jugadores que llegan a la base sabe que pueden jugar al primer equipo. Nuestro ADN es confiar en la base y nuestra forma de entender el fútbol es divertirnos con el balón", argumentó Bojan en el teatro Cucinelli.

"Ahora como club están debutando jugadores demasiado jóvenes, al menos para mi gusto, pero por situación los necesitamos más que nunca. Lamine, Cubarsí, Fort, Guiu... Siguen yendo al colegio, haciendo exámenes… La Masia les da la mayor facilidad para que puedan formarse" añadía el de Linyola.

El miembro de la comisión deportiva reconoció que "las decisiones en fútbol base las seguimos tomando con los ojos" porque "eso es lo que te dice si estás ante un talento diferencial". En este sentido, apuntó que "los datos ayudan, pero a mí me gustan los jugadores que tienen talento y para eso no hace falta que un programa me dé datos". Por ello, Bojan aboga por "recuperar todos esos 'scouts' que en su día descubrieron a Messi, Buffon… sin ayuda del ‘big data’".

Para finalizar su exposición, Bojan ofreció un consejo a los asistentes: "Hay que permitirse fallar. Ante una exigencia máxima como yo sentí cuando era joven, fallar era algo que no se aceptaba; aceptar el error es lo que te hace mejorar y continuar".