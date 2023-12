¿Qué pasa si se te rompe un décimo premiado de la Lotería de Navidad? Esto es lo que debes hacer

Ganar la Lotería de Navidad parece improbable pero no es imposible Podrías ser el próximo afortunado, así que será mejor que cuides en perfecto estado los décimos que has comprado

Ganar la Lotería de Navidad parece improbable, pero siempre hay ganadores de los premios. Podrías ser el próximo afortunado, así que será mejor que cuides en perfecto estado los décimos que has comprado, hasta aquellos que has adquirido por obligación. Este premio puede cambiarte la vida, y en estos casos, es importante saber qué es lo que ocurre cuando se nos pierde o rompe un boleto premiado, o si lo cobramos, cómo podemos hacer para no acabar arruinado.

Uno de los datos más sorprendentes sobre los ganadores de la Lotería de Navidad es que el 70% de las personas agraciadas con el popular 'Gordo' acaba arruinada en un periodo de tiempo de cinco años, según apunta la Universitat Oberta de Catalunya en un estudio. Para no acabar de la misma forma, lo ideal es que comiences solucionando cualquier problema financiero, abrir un plan de pensiones e invertir con ayuda profesional.

Ahora sí, imagina que has ganado la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado. Lo primero que hay que hacer es no perder la calma y no manipularlo, conservarlo de la mejor manera posible. Es importante tener en cuenta que cualquier intento por pegarlo o alterarlo podría incurrir en un delito de falsificación. Acude a la administración de lotería y entrega el boleto dañado junto con alguna fotografía o fotocopia que legitime su compra.

En caso de robo del décimo premiado, lo primero que debes hacer es interponer una denuncia. Sin embargo, para que esta tenga validez se debe presentar antes de que se celebre el sorteo. Es importante presentar pruebas que acrediten la compra, así como presentar un escrito a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado, explicando la situación.