Oficial: el Lyon despide a Fabio Grosso

Es el segundo técnico que echa el OL esta temporada tras Laurent Blanc. El italiano le sucedió pero no ha cambiado el rumbo del colista El actual director de la cantera, Pierre sage, sin experiencia en el fútbol profesional, será el entrenador de forma interina

El Lyon anunció el despido del entrenador italiano, Fabio Grosso, el segundo que echa esta temporada tras el francés Laurent Blanc, tras la mala racha de resultados que le mantienen colista.

Grosso se hizo cargo del equipo tras el despido en la cuarta jornada de Blanc, que solo sumó un punto en los cuatro primeros partidos de liga, pero el balance del italiano no ha sido positivo: un triunfo y tres empates en siete partidos. Los problemas se multiplican para un histórico del fútbol francés, que tiene la salvación a cinco puntos, con un partido menos, y que ve como poco a poco se descuelga de la carrera.

La derrota en su estadio ante el Lille el pasado fin de semana ha acabado por zanjar el futuro de Grosso, que no ha parado de introducir cambios en su once, de nombres y de sistema táctico, sin dar con la tecla de la victoria. Incluso últimamente se atrevió a sentar en el banquillo a su estrella, el delantero Alexandre Lacazette, contra el Rennes y frente al Lille fue titular pero le cambió al descanso. Unas decisiones muy criticadas y que no ayudaron en un entorno ya de por sí encendido.

Posibles sustitutos

De momento el actual director de la cantera, Pierre Sage, sin experiencia en banquillos de primera división, será el entrenador provisional a la espera de que el propietario del club, el multimillonario estadounidense John Textor, encuentre un nuevo técnico. El club ya se ha puesto en marcha para encontrar un relevo y hay tres entrenadores que están muy bien posicionados: Bruno Genésio, Igor Tudor y Jorge Sampaoli. El primero salió por la puerta de atrás del Lyon y los dos últimos han sido entrenadores del Olympique de Marsella recientemente.

Sea como fuere, el OL necesita un cambio ya. Dominador con puño de hierro de la Ligue 1 en la primera década del siglo, donde enlazó siete campeonatos seguidos -los únicos que tiene- ahora el club para por uno de los momentos más delicados de toda su historia.