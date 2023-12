El Lyon trata de salir del precipicio donde cayó herido Fabio Grosso

El equipo lionés, último en la tabla de la Ligue 1, disputa su partido aplazado ante el Marsella en el Stade Vélodrome (21:00h) El encuentro, que tenía que disputarse el 29 de octubre, se canceló por la agresión al autobús del Olympique, que acabó con su exentrenador Fabio Grosso vistosamente herido Marsella - Lyon de la Ligue 1: Horario y dónde ver en TV

El descenso a los infiernos del Olympique de Lyon puede ser una realidad si sigue por este camino. Actual último clasificado de la Ligue 1 UberEats, el equipo lionés afronta este miércoles el que en condiciones normales sería uno de los partidos más igualados de la competición, el Olympique de Marsella - Olympique de Lyon (21:00h, Stade Orange Vélodrome), aunque tampoco es el mejor momento para un Marsella que ocupa la novena posición de la tabla, a seis puntos de Europa.

Lo que sí será, sin duda, es un partido de alto riesgo, algo que no cambia en Marsella. El partido es el aplazado por aquel fatídico 29 de octubre, cuando el autobús visitante fue atacado y apedreado a su llegada al estadio marsellés con todo tipo de objetos, impactando uno de ellos en la cara del por entonces entrenador, Fabio Grosso, que salió visiblemente herido y lleno de sangre.

Fabio Grosso, entrenador del Olympique de Lyon, es atentido tras ser agredido por ultras del Olympique de Marsella. | LIGUE 1 / AMAZON PRIME

Su ayudante, Raffaele Longo, también fue herido en un ojo y algunos de los jugadores del Lyon fueron alcanzados por objetos arrojados por los radicales locales.

En Francia, la prensa aboga por "dejar paso al fútbol para olvidar una noche caótica". En esta ocasión, casualmente el técnico italiano no estrá en el autobús que tomará la misma ruta para llegar al Vélodrome, ya que la directiva de Los Gones decidió prescindir de él hace algunos días debido a la dinámica del equipo. Tras solo siete partidos al mando, su despido se ha convertido en la persona al cargo que menos ha durado de la historia de la entidad.

Lo que sí acompañará a los 'Lions' es un autobús sin símbolos de su equipo forrado por una capa anti impactos, y una marea de policías así como un cordón antidisturbios que querrán aplacar la también marea azul cielo que les esperará en la puerta. El equipo también se ha alojado en otro hotel, cuya ubicación se ha guardado en secreto.

En cuanto a la resolución del caso, la LFP comunicó que los “incidentes” ocurrieron en un espacio público fuera del estadio, por lo que no pudieron sancionar al Marsella, y declararon "no responsable" al club. El Lyon recurrió a la decisión, pero el Marsella no acabó recibiendo sanción alguna. La única sanción provino del tribunal civil, que impuso una pena de prisión de cuatro meses a un hombre de 22 años que fue grabado durante los incidentes.

El partido, de hecho, se disputará sin aficionados visitantes por el alto riesgo de disturbios. En todo caso, el rostro ensangrentado del técnico italiano seguirá siendo el símbolo de un encuentro que se convirtió en un fiasco, y el símbolo de una rivalidad deportiva que ha trascendido hacia el odio visceral.