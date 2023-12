Se repite la historia en el PSG: el centro del campo, el gran problema en la Champions

Fabián Ruiz no estará ante el Borussia Dortmund, y se suma a la sensible baja de Warren Zaïre-Emery En los últimos años, el cuadro parisino no ha juntado un centro del campo del nivel que exige la competición reina

En el Parque de los Príncipes nunca ha existido un plan claro, que apueste con convicción por un proyecto a largo plazo. Todo el mundo conoce la meta de Al-Khelaïfi, levantar la 'Orejona', pero no se ha pensado en el duro camino que hay que recorrer para llegar a ella. Desde su aterrizaje dorado en París, en octubre de 2011, el conjunto parisino ha protagonizado un 'bombazo' cada verano. Sin embargo, el problema de cada año ha sido el mismo: el centro del campo.

En las vitrinas del PSG no hay ninguna Champions porque nunca han tenido un centro del campo a la altura. Han fichado a muchas estrellas: Mbappé, Messi, Neymar, Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma, Di María, Cavani, David Luiz... Pero nunca han juntado a tres centrocampistas de élite.

El cuadro parisino tuvo la gran oportunidad en la temporada 2019/20. Se midieron al Bayern de Múnich que dominó Europa con Thiago y Goretzka en la medular y con Müller por detrás del 'nueve'. El PSG pretendió hacer frente a eso con el 'parche' de Marquinhos en el pivote, acompañado de Herrera y Paredes en los interiores. Está claro que sin una buena defensa ni un buen ataque es imposible brillar al más alto nivel, pero dejar de lado la sala de máquinas es un error que sale muy caro.

Fabián Ruiz, durante el último duelo de Champions League ante el Newcastle | AGENCIAS

Luis Enrique se 'jugará la vida' en Dortmund con un centro del campo prácticamente 'desnudo'. A la grave baja de su 'niño', Warren Zaïre-Emery, al que le entrego las llaves de la medular tras la salida de Marco Verratti, se suma también la ausencia de Fabián Ruiz, que tuvo que abandonar el terrreno de juego ante el Le Havre por una luxación en el hombro.

LOS SUPERVIVIENTES

Lo más probable es que Luis Enrique elija a Manuel Ugarte, que iba a descansar ante el Le Havre hasta la lesión del español, y repita con los interiores de aquel duelo, Vitinha y Kang-in Lee.

Lo más probable es que Luis Enrique elija a Manuel Ugarte, Vitinha y Kang-in Lee | AGENCIAS

Otra opción sería la de Carlos Soler ha sido un poco el multiusos del asturiano y ha jugado de mediocentro, lateral derecho y lateral izquierdo en lo que va de temporada. Sin ir más lejos, ante el Le Havre disputó 75 minutos en el carril izquierdo. También podría apostar por Danilo Pereira, que a lo largo de su carrera ha jugado bastante de pivote, aunque el asturiano lo considera prácticamente un central.

Marquinhos, que en alguna ocasión ha jugado de pivote, sirva de ejemplo la final de la Champions League de 2020 ante el Bayern de Múnich, podría regresar ante el Nantes en Ligue 1 o contra el Borussia Dortmund.

El PSG depende si mismo, un triunfo en Alemania y pasan a octavos como primeros de grupo. Sin embargo, la cosa se complica si no consiguen los tres puntos. En caso de empate, una victoria del Newcastle ante el Milan les manda directos a la Europa League. Y en caso de derrota, evidentemente, todo se pone más 'caliente', y solo accederían a la siguiente ronda si ingleses e italianos empatasen.