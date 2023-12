Rafa Benítez, en el punto de mira

El Celta ha conseguido una única victoria a estas alturas de competición, pero el técnico celeste se sigue viendo "con fuerzas" Este jueves se jugarán la Copa ante el Sestao River e intentarán dejar a un lado el dolor de cabeza que están viviendo en LaLiga

No son tiempos fáciles en Vigo. En el llamado a ser un año de celebración con el centenario del club, el descenso está siendo una pesadilla que no cede y cada vez se prolonga más de lo esperado, sin ver la luz al final del túnel. Los de Rafa Benítez solamente han sumado una victoria a estas alturas de temporada y pese a ser uno de los equipos que más ocasiones genera en Europa, el acierto no les está acompañando.

A pesar de todo, Benítez sigue contando con la fuerza y confianza necesaria para continuar, pese a que no pueda presumir de regularidad: "Claro que me veo con fuerzas. Este tipo de partidos te indica algo más sobre las características de tu equipo y tienes que cada vez conocerlo mejor y saber en qué puedes ayudar", explicaba al ser preguntado por la capacidad de maniobra para sacar al equipo del descenso.

La misma tónica de siempre

El partido ante el Cádiz fue la enésima prueba de lo que está siendo este Celta a lo largo de la temporada: "Nos ha faltado velocidad en la circulación, acierto de cara a gol y contundencia. Luego el partido se pone raro con el gol y la expulsión. Tenemos la sensación de haber tenido ocasiones, pero no de haber hecho algo más", valoraba el técnico madrileño en acabar el encuentro.

CELTA DE VIGO / CÁDIZ | EFE

También recriminaría la carencia en la circulación de balón y la pérdida de tiempo efectivo. Aspectos que ayudan a dotar al rival de más ocasiones para que pueda adelantarse en el marcador. Cabe recordar, que la no victoria ante el conjunto gaditano supuso el octavo partido sin ganar como locales, así como superar el 'récord' que ostentaba Luis Enrique en la 2013-14. Temporada en la que el asturiano estuvo siete partidos sin conocer la victoria en casa como entrenador del Celta.

Con nueve de 45 puntos posibles, el conjunto celeste cuenta con un 20% de efectividad en su rendimiento y solo se encuentran peores registros si nos remontamos a la temporada 1943-44. En aquel entonces, en las quince primeras fechas de competición se consiguió una victoria, tres empates y once derrotas. Por ahora y pese a la mala dinámica del equipo, Marián Mouriño, presidenta de la entidad, mantiene el pulso en la que es su apuesta para el entrenador del primer equipo, Benítez. Tampoco se prevé que el técnico madrileño sea destituido si hay una debacle ante el Sestao River en Copa del Rey.