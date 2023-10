Quince minutos locos en Los Cármenes dan aire al Villarreal

El Granada reaccionó a un 0-3 en contra en los primeros minutos del encuentro Los de Pacheta sumaban cinco jornadas sin conocer la victoria

El Villarreal contuvo el empuje del Granada en Los Cármenes y salvó un triunfo que cocinó en los primeros minutos de una primera mitad que vio cinco goles. Una victoria balsámica para los de Pacheta tras cinco jornadas sin conocer la victoria.

En apenas media hora, Sorloth y Gerard Moreno desarbolaron a los nazarís. Una internada del noruego con centro al punto de penalti la empujó Gerard al fondo de las mallas. Casi a renglón seguido, los dos mismos protagonistas intervinieron en el segundo. Penalti provocado por Sorloth que transformó el español. El noruego, en plena ola, hizo el tercero en una acción personal.

Con tres en contra, Paco López hizo cambios tácticos y dio en el clavo. La respuesta llegó apenas un minuto después del tanto de Sorloth, con Ricard culminando una carrera por banda. Tras revisión, el gol subió al marcador. Al festival goleador se unió Uzuni antes del descanso, aprovechando un robo de Sergio Ruiz en campo contrario.

La intensidad no bajó pese al despliegue ofensivo. Antes del descanso, el banco nazarí pidió penalti en una caída de Bryan Zaragoza, pero el colegiado no vio nada punible en esa acción. Gerard Moreno pudo hacer su 'hat-trick' particular cazando un pase de Baena, que volvía al 11 titular, pero su disparo, raso y potente, lo rechazó Ferreira con una estirada de foto.

No menos intesa arrancó la segunda parte. En la primera jugada ya tuvo Uzuni su oportunidad con un remate desde el punto de penalti que Altimira tocó lo justo para desviar a córner. Se mantuvo así la dinámica del final de la primera mitad, con los nazarís buscando el área visitante, y el Villarreal desinfládose.

La de Uzuni fue la primera, pero no la única llegada del Granada en los siguientes minutos. Aunque todas acabaron sin éxito. El trabajo del submarino acabó por hacer mella en los locales, que cada vez atacaban con menos peligro. La más clara, llegó ya en el añadido, con una internada de Diedhou que confirmó a Jorgenssen como el héroe de la noche al evitar la diana.

Sigue el Granada sin conocer la victoria desde la jornada 3 cuando se impuso al Mallorca, precisamente por 3-2.