El regreso de Baena, el regalo más deseado para el Villarreal de Pacheta

El andaluz regresa regresa al equipo después de completar los dos partidos de sanción Baena tiene un impacto en casi la mitad de los goles anotados por su equipo

En un arranque no del todo sencillo en su nueva etapa, llegan buenas noticias para Pacheta en el próximo duelo frente al Granada, la vuelta de Álex Baena al once. El andaluz regresa al equipo después de completar los dos partidos de sanción tras su expulsión en el partido contra el Getafe, una roja que no sentó bien al técnico, ya que les dejó con uno menos frente al cuadro azulón durante un largo período por una agresión.

Tras perderse los duelos ante Las Palmas y Alavés, el submarino amarillo ha notado la ausencia de uno de sus futbolistas más trascendentales. Baena tiene un impacto en casi la mitad de los goles anotados por su equipo, ya que su tanto, sumado a las cuatro asistencias en su casillero le han permitido contribuir en un 44% de los goles totales del cuadro de Pacheta.

Después de Pedraza, el de Roquetas de Mar es el jugador que más metros avanza en conducción de balón, por lo que se traslada al juego en ser uno de los que siempre influyen en el ataque groguet.

Otro aspecto a destacar es el peligro que genera de cara a la portería rival, ya que es el jugador del Villarreal que realiza más disparos, 20 en total y lidera la lista en términos de tiros a puerta con nueve remates. Lo que sitúa a Baena se sitúa como el tercer jugador de su equipo con la mayor probabilidad de anotar por partido, con un promedio de 1,8, quedando únicamente superado por Gerard Moreno, con 2,6, y Álex Sorloth, con 3,1.