El primer partido de la 'era Pacheta' mide las urgancias de Villarreal y Almería

El 'Submarino' busca poner punto final a su mala racha ante un Almería que visita La Cerámica con un solo punto en su casillero particular Una de las grandes incógnitas que plantea el debut de Pacheta es el rol que ejercerá Gerard Moreno

El Villarreal recibe al Almería en el primer partido de la era Pacheta, en un encuentro en que los dos equipos necesitan los puntos para tranquilizar su situación, ya que los almerienses son penúltimos con un solo punto sumado y los castellonense han perdido tres partidos de los cuatro disputados.

Los castellonenses esperan ganar su primer partido de la temporada como locales, tras las derrotas ante el Real Betis y FC Barcelona en un encuentro en el que los locales afrontan tras una semana de trabajo del nuevo técnico, José Rojo “Pacheta”.

En un principio, el técnico ha anunciado que mantendrá más o menos la línea anterior, aunque si se esperan algunos cambios en algunas posiciones.

Lo más destacado podría ser el regreso al doble pivote, ver si sigue Filip Jörgensen en la portería y en qué posición puede jugar el delantero Gerard Moreno, aunque el técnico no ha querido desvelar qué sistema, ni que idea de juego va a plantear en su nuevo equipo.

En el capítulo de bajas, no va a poder contar con el lesionado Francis Coquelin, al que se le suma la baja del sancionado Alfonso Pedraza y habrá que ver si Alberto Moreno y Ben Brereton pueden llegar en condiciones para este partido, ya que arrastraban ligeras molestias.

En su primer once Pacheta podría contar con Filip Jorgensen en la portería, una defensa con Juan Foyth, Raúl Albiol, Jorge Cuenca y Alberto Moreno, un centro del campo integrado por Étienne Capoue y Dani Parejo en el doble pivote y acompañados en las bandas por Yeremy Pino y Álex Baena, mientras que en ataque estarían Gerard Moreno y Alex Sorloth, tras superar este último sus molestias musculares.

La UD Almería, por su parte, vuelve a la competición después de dos semanas sin jugar y con la derrota del último partido en el recuerdo -Celta (2-3)-, que se une a tres jornadas anteriores con las sensaciones buenas, pero los resultados malos -son tres derrotas y un empate en cuatro partidos-.

La intención, por ello es que sea en Villarreal, donde nunca logró ganar, el lugar en el que se restituya el buen orden en el equipo. Será el segundo partido del presente curso que los rojiblancos disputen lejos de casa y el anterior, disputado en el Nuevo Mirandilla de Cádiz, acabó en tablas gracias al gol del brasileño Kaiky Fernandes.

Este jugador entra en las quinielas para acompañar a César Montes en el centro de la zaga. El mexicano, que se ha convertido en el pasado mercado de fichajes en el más caro de la historia de la entidad, apunta a una titularidad que no está garantizada para nadie.

El técnico del equipo, Vicente Moreno, avisó en su comparecencia del viernes de que hay algunos jugadores con problemas físicos a los que no puso nombre y que hace difícil conocer tanto la convocatoria como el once o quiénes son los posibles integrantes del once que se presente frente al nuevo Villarreal de Pacheta.

Los rojiblancos quieren competir como lo han hecho en los tres partidos disputados en casa, donde, a pesar de ver portería, no le ha bastado ni para empatar siquiera ante Rayo Vallecano, Real Madrid y Celta.

Los pequeños detalles han sido la rémora de los andaluces, que recuperan al barcelonés Édgar González, expulsado por doble amonestación en el partido frente al Cádiz y su presencia en el once podría estar garantizada, aunque su ubicación sea una duda porque podría hacerlo en la posición de central, pero también en la de mediocentro, teniendo en cuenta que jugadores como Idrissu Baba o Dion Lopy han tenido partidos internacionales en este parón.

El técnico valenciano también dejó claro que el argentino Lucas Robertone, que se perdió un entrenamiento, no se encuentra entre los tocados para esta cita. Su ubicación en el centro del campo está garantizada y no sería extraño verle acompañado por Édgar González.

En el ataque no se auguran cambios, aunque Vicente Moreno avisó que podría haberlos para esta cita en La Cerámica y, por ello, se piensa en la probable vuelta de Sergio Arribas.

El madrileño es un jugador importante, que lo ha demostrado con dos goles en este arranque de temporada. Su presencia en el once supondría la no alineación inicialmente de Gonzalo Melero, aunque también podría aparecer Arribas por banda.

Alineaciones probables

Villarreal: Filip Jorgensen; Foyth, Raúl Albiol, Jorge Cuenca, Alberto Moreno, Capoue, Parejo, Yeremy Pino, Baena; Gerard Moreno y Sorloth.

Almería: Maximiano; Pubill, Chumi, César Montes, Akieme; Édgar, Robertone; Ramazani, Melero, Embarba o Arribas; y Luis Suárez.

Árbitro: Hernández Maeso (extremeño).

Estadio: La Cerámica.