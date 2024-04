Pablo Torre se apunta al tramo decisivo

No está siendo una temporada fácil para Pablo Torre. El jugador cedido por el FC Barcelona no está contento con los minutos que está disputando. Pero, en la derrota del conjunto de Míchel ante el Atlético de Madrid por 3-1, el de Soto de La Marina pudo disfrutar de minutos en la segunda mitad. En ellos, demostró que aún puede ayudar a la causa en lo que resta de temporada.

El Girona está realizando una temporada histórica en la que la mayoría de jugadores están rindiendo a un nivel superior de lo esperado. Futbolistas como Yangel Herrera, Aleix García o Iván Martín, que se sitúan en el sitio ideal de Pablo Torre, han hecho que el joven mediocampista sea eclipsado en el equipo.

Pese a no contar con los minutos de juego que él querría, a sus 21 años, Torre no deja escapar ninguna oportunidad que le da Míchel. El técnico madrileño le dio entrada en el duelo del pasado sábado ante el Atlético de Madrid y pudo disputar 34 minutos. En esos, se pudo ver a un Pablo Torre participativo y le dio al conjunto 'gironí' un soplo de aire fresco. En el encuentro, fue de los jugadores más destacados dando una verticalidad que no se vio en ningún momento del partido por parte del Girona. De esta manera, le dio motivos a Míchel para que en los próximos partidos cuente con él.

Pablo Torre en LaLiga con el Girona / Girona FC

El técnico, en más de una ocasión, ha sido preguntado por la situación del mediocampista. El madrileño admite que, quizás, ha sido injusto con él. Pero, por otro lado, pone en valor la dura competencia que tiene: "Pablo venía con expectativas del Barça y ha jugado poco. Mis tres centrocampistas, Aleix, Yangel e Iván llevan una trayectoria que nos ha situado líderes. Yo le digo 'Pablo entrenas muy bien, no pares, no te doy lo que te mereces, pero te lo daremos'. Este es nuestro mensaje", confesó.

Temporada para el olvido

Pese al buen nivel que mostró en el Cívitas y sin haber perdido la ilusión y las ganas en ningún momento, la realidad para Pablo Torre es muy dura. El cántabro solo ha jugado 22 partidos, en los que, únicamente, en cuatro ocasiones estuvo en el once inicial. De esta manera, es el tercer jugador que menos minutos ha disputado del equipo, solo por delante de Valery y Solís. Unos números pobres para un jugador que buscaba minutos tras la falta de oportunidades en Can Barça.

El futuro de Pablo Torre parece lejano de Girona, pero aún restan siete jornadas de LaLiga en los que el mediocampista quiere demostrar que Míchel ha estado equivocado a lo largo de la temporada.