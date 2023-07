La nueva era y revolución de LaLiga+

LALIGA+ incorpora el look and feel de la nueva marca, una mejor experiencia de usuario y más opciones de personalización La OTT de LALIGa cuenta con la flexibilización de los contenidos, el aumento de deportes y la exclusividad para sus usuarios

LALIGA ha iniciado esta temporada un cambio de era de la mano de su socio estratégico para las próximas cinco temporadas, Electronic Arts Inc. Además del cambio de marca, novedades audiovisuales o las nuevas nomenclaturas de las competiciones, la OTT de LALIGA también evoluciona con esta nueva era: su nombre en todo el mundo será LALIGA+, incluyendo Tailandia e Indonesia, e incorporará mejoras en su usabilidad, diseño y contenidos. LALIGA+ está ya disponible para todos sus usuarios en España y a nivel global.

Nuevos paquetes y contenidos para los usuarios

LALIGA+ incorpora el look and feel de la nueva marca, una mejor experiencia de usuario y más opciones de personalización, además de nuevos paquetes y contenidos para sus sucriptores.

En cuando a los contenidos, LALIGA+ mantiene y renueva el acuerdo con dos de las ligas más importantes para la OTT: LEB Oro de baloncesto y la Liga Plenitude ASOBAL de balonmano. Se emitirán todos los partidos de las dos competiciones al completo.

Contenido específico de fútbol internacional : con la primera división brasileña, Brasileirao; Concacaf Gold Cup y AFC Champions League, además de otros contenidos aún por desvelar.

: con la primera división brasileña, Brasileirao; Concacaf Gold Cup y AFC Champions League, además de otros contenidos aún por desvelar. Voleibol : LALIGA+ emitirá el mejor voleibol del mundo, aglutinando el Campeonato Europeo y la Liga de Campeones de Voleibol, el Campeonato Europeo y la Copa de Naciones de Vóley Playa, la Liga de Naciones, el Torneos de Clasificación Olímpica y los Campeonatos Mundiales.

: LALIGA+ emitirá el mejor voleibol del mundo, aglutinando el Campeonato Europeo y la Liga de Campeones de Voleibol, el Campeonato Europeo y la Copa de Naciones de Vóley Playa, la Liga de Naciones, el Torneos de Clasificación Olímpica y los Campeonatos Mundiales. Contenido especial para clubes: todos los clubes de LALIGA EA SPORTS Y LALIGA HYPERMOTION que lo deseen tendrán su propio espacio en la OTT con resúmenes, reportajes, entrevistas y más contenido exclusivo, además de directos de entrenamientos o fútbol base. De momento, la UD Las Palmas, el CD Tenerife y la SD Huesca contarán ya con su propio espacio personalizado.

Julio Fariñas, responsable de LALIGA+ ha declarado: “es importante para nosotros adaptarnos a la nueva era en todos los sentidos, no solo desde el look and feel de la plataforma, sino incorporando mejoras en la experiencia de usuario, una mayor personalización y continuando por una apuesta total por los mejores contenidos. Por ello, seguiremos optando por la flexibilización de los contenidos y el aumento de deportes y exclusividad para nuestros usuarios. Durante esta temporada habrá más competiciones exclusivas que aún no se pueden desvelar pero que estamos seguros de que sorprenderán y conquistarán a nuestras audiencias en todo el mundo”.

En la temporada 2022-2023, LALIGA+ aumentó en 7 millones sus seguidores en redes sociales hasta alcanzar los 8,5 millones, en parte gracias a la personalización y flexibilización de la oferta, diferenciada por paquetes. Para la nueva era, la OTT de LALIGA mantendrá esta apuesta por la comodidad para los usuarios con diversas opciones:

Paquete Plus Total , que incluye LEB Oro, liga Plenitude Asobal, Brasileirao, Concacaf Gold Cup, AFC Champions League, Voleibol y Gimnasia rítmica.

, que incluye LEB Oro, liga Plenitude Asobal, Brasileirao, Concacaf Gold Cup, AFC Champions League, Voleibol y Gimnasia rítmica. Paquete Plus Liga , en el que se puede elegir contratar la liga Plenitude ASOBAL o LEB Oro.

, en el que se puede elegir contratar la liga Plenitude ASOBAL o LEB Oro. Paquete Plus Equipo , en el que se podrá elegir a un club concreto de ASOBAL o LEB Oro para seguir sus partidos.

, en el que se podrá elegir a un club concreto de ASOBAL o LEB Oro para seguir sus partidos. Paquete Fútbol Internacional , que contendrá la primera división brasileña, Brasileirao; Concacaf Gold Cup y AFC Champions League, además de otros contenidos aún por desvelar.

, que contendrá la primera división brasileña, Brasileirao; Concacaf Gold Cup y AFC Champions League, además de otros contenidos aún por desvelar. Paquete Petanca: LALIGA+ emitirá toda la temporada de petanca en exclusiva, incluyendo competiciones nacionales e internacionales.